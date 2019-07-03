В России модернизируют танки Т-90А до уровня Т-90М

В России капитально отремонтируют и модернизируют танки Т-90А с приведением к виду Т-90М. Соответствующий контракт подписали министерство обороны РФ и корпорация "Уралвагонзавод" в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019".

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех, подписание государственных контрактов стало самым масштабным за пятилетнюю историю форума. Подписи под документом поставили руководитель департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа Андрей Вернигора и заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" по спецтехнике Вячеслав Халитов. По словам последнего, долгосрочные контракты позволят увеличить загрузку предприятий корпорации и нарастить производственный и технологический потенциал.

Андрей Вернигора добавил с надеждой, что гособоронзаказ будет выполнен качественно и в срок. А вообще Минобороны РФ подписало государственные контракты с предприятиями промышленности на поставку вооружения, военной и специальной техники в интересах всех видов и родов Вооруженных сил России.

- Новое оборудование и вооружение позволит увеличить боевые возможности танка, - отметили в Ростехе.

Помимо модернизации Т-90А, УВЗ поставит армии минометы калибра 120 миллиметров на колесном ходу производства ЦНИИ "Буревестник" и создаст наземные робототехнические комплексы.

Светлана Цыганкова