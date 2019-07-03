Начались опытно-конструкторские работы по модернизации Ка-52 "Аллигатор"

Вертолет получит новое вооружение и сможет распознавать цели на большей дальности

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - "Вертолеты России" (входят в Госкорпорацию Ростех) приступили к опытно-конструкторским работам (ОКР) по модернизации ударного Ка-52 "Аллигатор", сообщил "Интерфаксу" глава холдинга Андрей Богинский.

"В начале апреля был заключен контракт на ОКР по доведению Ка-52 до увеличенных требований Минобороны по модернизации, привязке новых авиационных средств поражения и так далее. Мы ведем эту работу", - заявил Богинский.

Он отметил, что модернизированная машина сохранит прежний планер, так как "сама по себе конструкция вертолета получилась удачной".

"В ходе модернизации нашей главной задачей будет придать новые возможности по увеличению дальности обнаружения и распознавания целей, по унификации или привязке новых типов вооружений", - сказал Богинский.

По его словам, модернизированный "Аллигатор" также получит дополнительные топливные баки для увеличения боевого радиуса.

"Мы уже провели испытания на Ми-28НМ - сегодня вертолет может применяться с дополнительными топливными баками для увеличения радиуса боевого применения. То же самое мы будем делать и с Ка-52", - сообщил глава "Вертолетов России".

В мае замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что модернизированная с учётом сирийского опыта версия ударного вертолёта "Аллигатор" Ка-52М будет создана к 2022 году. В 2020 году Минобороны России планирует заключить контракт на закупку 114 Ка-52М.

Как сообщалось, Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина холдинга "Вертолёты России" (входит в Ростех) серийно выпускает боевой разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор" с 2010 года. Помимо поставок российским ВКС, выполняется экспортный контракт на 46 вертолётов Ка-52 для Египта, которые должны быть поставлены заказчику в 2017-2019 годах.