Стали известны подробности модернизации Ми-24

Ударные вертолеты МИ-24 во время репетиции военно-морского парада.

Конструкторское бюро Миля и "Росвертол" (входит в "Вертолеты России") модернизировали ударный вертолет Ми-24. Проект получил рабочее название Ми-35П+, срок его эксплуатации увеличится до 45 лет, заявил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ми-24 имел срок эксплуатации 30 лет.

"Мы провели работу по увеличению срока эксплуатации данных вертолетов - мы продлили его до 45 лет. Это дает экономическую целесообразность модернизации этих машин", – передает РИА "Новости" слова Богинского.

Он отметил, что вертолет получил аналого-цифровой комплекс для управляемых ракет, и оптико-электронную систему. "Мы предполагаем применение или ракет "Атака" или "Вихрь", – заявил Богинский.

По его словам, работа поможет "дотянуться" до заказчиков в тех странах, где имеются ранее поставленные Ми-24.

"Это в первую очередь африканские страны, где нужно учитывать бюджеты. Мы даём возможности и себе, и Рособоронэкспорту продавать модернизацию существующего парка", – сказал Богинский.

Напомним, в ноябре 2018 года в Минобороны приняли проект высокоскоростного вертолета.

Дмитрий Зубарев