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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

Военнослужащие США срочно покидают Ирак

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон отдал приказ о начале экстренной эвакуации военнослужащих США из Ирака.

Несмотря на то, что ближайшими планами предусматривалось нахождение американского воинского контингента на иракской территории, на абсолютном большинстве военных объектов армии США в этой стране объявлена экстренная эвакуация. Причиной этого стала боязнь командования нанесения Ираном возможных масштабных ударов, и соответственно больших потерь.

Формальным поводом все же послужил обстрел боевиками "Исламского государства" (запрещено в РФ) из реактивных систем залпового огня американской базы, расположенной в 80 км к северу от Багдада. Кроме того отмечена повышенная активность террористов в иракских провинциях Дияла и Салахуддин.

Предварительно с территории Ирака планируется эвакуировать около 400-500 человек из состава специалистов и обслуживающего персонала военных объектов. Кроме того к этому числу добавится приблизительно 1000 военнослужащих.

Пентагон по данному поводу пока не предоставил официальных комментариев. Впрочем, военные аналитики уверены, считает Free News, что эвакуация вызвана обострением отношений между США и Ираном, баллистические ракеты которого могут достать до практически всех американских баз на Ближнем Востоке.

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Страны
Ирак
Иран
США
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