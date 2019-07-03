Цена, гибкость и самостоятельность – доводы российского ЗРК

Многое указывает на то, что Турция всё-таки получит российские системы ПВО С-400.

Об этом пишет немецкая Deutsche Welle. Протесты американского правительства против этой сделки ни к чему не привели. В Вашингтоне опасаются, что Москва сможет использовать С-400 для шпионажа за НАТО, в частности, за американским современным истребителем-"невидимкой" F-35.

"Чего же особенного в этом оружие, раз Анкара решилась ради него пойти на конфликт со своими партнёрами по альянсу?", - задаётся вопросом автор статьи. C-400 "Триумф" - это система противовоздушной обороны большой и средней дальности, объясняет издание. Это самая продвинутая модель в серии вооружения, которое разрабатывалось после Второй мировой войны в Советском Союзе и позже модернизировалось в России. С-400 способна сбивать самолёты и тактические баллистические ракеты, а также беспилотные устройства на высотах до 27 км.

В систему входят командный центр, мобильная радиолокационная станция, а также ракетная пусковая установка. Её производит оборонный концерн "Алмаз-Антей". В России утверждают, что эта система лучше, чем её аналоги из США или Франции. "В то время как Запад создавал лучшие самолёты, русские всегда лидировали в ракетостроении", - подтверждает такую оценку профессор Бирмингемского университета Ричард Коннолли. К тому же С-400 более гибкая в использовании: её можно оснащать ракетами разных типов. Ещё одно преимущество - это цена. "С-400 приблизительно в два раза дешевле, чем американская система Patriot", — подчеркнул Конноли.

Но наверняка у Турции были и политические причины для покупки российского оружия, продолжает издание. Анкару особенно привлекает возможность использовать эту систему против американского оружия. По мнению некоторых экспертов, эта сделка - сигнал США и другим, что Анкара собирается проводить самостоятельную политику в сфере обороны.

Анкара также рассчитывает на трансфер технологий из России. Некоторые части С-400 будут производиться на турецких заводах. Но это будет скорее "символическим участием", убеждены эксперты: "Речь идёт о вкручивании гаек — не более". По неподтверждённым данным, Москва отказалась предоставлять Анкаре доступ к электронным настройкам системы, например, к программному обеспечению, распознающему, кто свой, а кто чужой.

Также в России ведётся активная работа по разработке новой системы С-500 "Прометей". Она будет готова к эксплуатации приблизительно в 2020 году. Глава Минпромторга Денис Мантуров утверждает, что модель уже можно вводить в серийное производство. Новая система будет обладать большей дальнобойностью и сможет поражать спутники на низких орбитах.