В "Вертолетах России" допустили вооружение Ка-52 ракетой от Ми-28НМ

Российский ударный вертолет Ка-52 может получить на вооружение новую дальнобойную управляемую ракету, разработанную для Ми-28НМ. Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Раз это реализовано на Ми-28 — это вопрос унификации. Технически это возможно, если такая задача будет поставлена, мы с кооперацией предприятий "Ростеха" будем над ней работать", — сказал Богинский, отвечая на вопрос, планируется ли вооружить Ка-52 новой ракетой.

Он добавил, что холдинг идет по пути унификации своих ударных вертолетов, чтобы Минобороны и иностранные заказчики имели возможность выбора, передает ТАСС 2 июля.

Богинский отметил, что в ходе модернизации по итогам опыта применения Ка-52 в сирийской кампании "была усовершенствована оптико-электронная система вертолета, что позволило увеличить дальность обнаружения и распознавания целей днем и ночью". Кроме того, была повышена автономность базирования вертолета Ка-52 вдали от аэродромов.

Ранее в июне появилось видео испытаний управляемой ракеты для вертолета Ми-28НМ, которая в ближайшее время поступит на вооружение российских военных. Оснащенный этим боеприпасом, вертолет будет способен уничтожать все виды целей, которые определены вне зоны действия любой войсковой ПВО.

В конце мая в Минобороны РФ сообщили, что модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 "Аллигатор" — Ка-52М — будет создана к 2022 году.