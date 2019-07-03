Стрельбы в Казахстане: Россия испытала новую ракету

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

ВКС России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Условная цель была поражена ракетой "с заданной точностью", и заложенные тактико-технические характеристики вооружения подтвердились. Новая ракета предназначена для защиты от нападений из космоса и с неба.

Испытания новой ракеты системы противоракетной обороны были успешно завершены Воздушно-космическими силами (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. О стрельбах сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Военные успешно поразили условную цель. Точное попадание ракеты подтвердило заданные тактико-технические характеристики противоракеты. Новое вооружение ВКС предназначено для отражения атак с неба и из космического пространства.

В начале июня российские военные уже сообщали об успешных испытаниях противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС России полковник Владимир Сергиенко заявил, что новая ракета "успешно выполнила задачу".

Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с ФАН предположил, что в казахстанских степях могли испытывать систему А-235 "Нудоль".

"Новая ракета предельно засекречена, и тактико-технических данных на нее нет, поэтому все, что я буду говорить - это предположения, основанные на анализе американских систем ПРО и направленности их развития", - заявил эксперт.

По его словам, в новой ракете российские конструкторы могли отказаться от ядерного боезапаса. Сивков предположил, что скорость А-235 может достигать до 12 Маха, а дальность стрельбы - до 1 тыс. км. Такие характеристики нужны, чтобы сбивать ракеты противника на дальних рубежах и не позволить им достичь промышленных районов страны, добавил военный специалист.

Российские ракеты-перехватчики вызывают на Западе большой интерес. Немецкое издание Der Stern ранее сообщало, что противоракета Вооруженных сил России PRS-1M представляет собой "оружие Судного дня". Эта система имеет довольно узкое применение - она должна сбивать американские ядерные ракеты в случае нападения на РФ, передает НСН.

Ракета PRS-1M может развивать скорость примерно до 14,5 тыс. км/ч и является быстрейшей в мире.

ВКС России регулярно проводят испытания противоракет на полигоне Сары-Шаган. В августе 2018 года Министерство обороны РФ сообщило об очередных успешных испытаниях. Согласно заявлению военного ведомства, на стрельбах тактико-технические характеристики ракеты системы ПРО, желая подтвердить способность снаряда поражать цель с необходимой точностью.

Название и модель испытываемой ВКС противоракеты не называется. Эту противоракету за 2018 год российские военные испытывали несколько раз - о тестовых запусках сообщалось в феврале, апреле и июле.

По словам заместителя командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, новейшая противоракета по своим характеристикам - точности, дальности и срокам эксплуатации - превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении.

5 марта 2019 года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение американской администрации, которая пыталась дестабилизировать отношения России и США. Об этом он заявил на площадке "Стимсон-центра" в Вашингтоне.

Антонов уточнил, что речь идет о ракетах "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Посейдон", "Сармат". Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, в частности, об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое маневрирование, поэтому средства ПВО и ПРО не могут его сбить.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется", - отметил российский президент.

В конце 2018 года Владимир Путин сообщил, что испытания новинки были успешно завершены, и с 1 декабря года гиперзвуковой комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

По словам президента Путина, российская оборонная отрасль начала возрождаться "как известная птица Феникс".

Иван Апулеев