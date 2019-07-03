Войти
03.07.2019
Газета.ru

Стрельбы в Казахстане: Россия испытала новую ракету

872
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

ВКС России успешно испытали новую ракету системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Условная цель была поражена ракетой "с заданной точностью", и заложенные тактико-технические характеристики вооружения подтвердились. Новая ракета предназначена для защиты от нападений из космоса и с неба.



Испытания новой ракеты системы противоракетной обороны были успешно завершены Воздушно-космическими силами (ВКС) России на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. О стрельбах сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Военные успешно поразили условную цель. Точное попадание ракеты подтвердило заданные тактико-технические характеристики противоракеты. Новое вооружение ВКС предназначено для отражения атак с неба и из космического пространства.

В начале июня российские военные уже сообщали об успешных испытаниях противоракеты на полигоне Сары-Шаган. Заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС России полковник Владимир Сергиенко заявил, что новая ракета "успешно выполнила задачу".

Доктор военных наук Константин Сивков в разговоре с ФАН предположил, что в казахстанских степях могли испытывать систему А-235 "Нудоль".

"Новая ракета предельно засекречена, и тактико-технических данных на нее нет, поэтому все, что я буду говорить - это предположения, основанные на анализе американских систем ПРО и направленности их развития", - заявил эксперт.

По его словам, в новой ракете российские конструкторы могли отказаться от ядерного боезапаса. Сивков предположил, что скорость А-235 может достигать до 12 Маха, а дальность стрельбы - до 1 тыс. км. Такие характеристики нужны, чтобы сбивать ракеты противника на дальних рубежах и не позволить им достичь промышленных районов страны, добавил военный специалист.

Российские ракеты-перехватчики вызывают на Западе большой интерес. Немецкое издание Der Stern ранее сообщало, что противоракета Вооруженных сил России PRS-1M представляет собой "оружие Судного дня". Эта система имеет довольно узкое применение - она должна сбивать американские ядерные ракеты в случае нападения на РФ, передает НСН.

Ракета PRS-1M может развивать скорость примерно до 14,5 тыс. км/ч и является быстрейшей в мире.

ВКС России регулярно проводят испытания противоракет на полигоне Сары-Шаган. В августе 2018 года Министерство обороны РФ сообщило об очередных успешных испытаниях. Согласно заявлению военного ведомства, на стрельбах тактико-технические характеристики ракеты системы ПРО, желая подтвердить способность снаряда поражать цель с необходимой точностью.

Название и модель испытываемой ВКС противоракеты не называется. Эту противоракету за 2018 год российские военные испытывали несколько раз - о тестовых запусках сообщалось в феврале, апреле и июле.

По словам заместителя командующего объединением ПВО и ПРО ВКС полковника Андрея Приходько, новейшая противоракета по своим характеристикам - точности, дальности и срокам эксплуатации - превосходит все огневые средства, стоящие на вооружении.

5 марта 2019 года российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия стала разрабатывать новые ракеты в ответ на решение Вашингтона выйти из договора по ПРО в 2002 году. По его словам, таким образом российские власти искали ответ на решение американской администрации, которая пыталась дестабилизировать отношения России и США. Об этом он заявил на площадке "Стимсон-центра" в Вашингтоне.

Антонов уточнил, что речь идет о ракетах "Кинжал", "Пересвет", "Авангард", "Посейдон", "Сармат". Президент РФ Владимир Путин ранее рассказал, в частности, об испытаниях новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком. Комплекс может двигаться в плотных слоях атмосферы с гиперзвуковой скоростью свыше 20 Махов (около 24,5 тыс. км/ч). Во время движения к цели "Авангард" осуществляет глубокое маневрирование, поэтому средства ПВО и ПРО не могут его сбить.

"Он идет к цели как метеорит, как горящий огненный шар. Температура на его поверхности составляет 1600-2000 градусов, но при этом крылатый блок надежно управляется", - отметил российский президент.

В конце 2018 года Владимир Путин сообщил, что испытания новинки были успешно завершены, и с 1 декабря года гиперзвуковой комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

По словам президента Путина, российская оборонная отрасль начала возрождаться "как известная птица Феникс".


Иван Апулеев

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Казахстан
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
А-235
Авангард РК
Кинжал БР
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
07.06.2019
Гиперзвуковое оружие начали разрабатывать в Германии
21.02.2019
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
04.01.2019
Топ-10 новостей 2018 года
29.12.2018
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года
19.03.2018
Взгляд с Запада на систему "Кинжал" и ядерную ракету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:45
  • 13
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года