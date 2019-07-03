Вступило в силу соглашение о поставке ВС Бельгии бронемашин "Ягуар" и "Гриффон"

ЦАМТО, 2 июля. По информации Генеральной дирекции по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA), вступило в силу соглашение между правительством Франции и Бельгии о сотрудничестве в области повышения мобильности войск.

Вступление соглашения в силу позволило DGA заключить с французской промышленностью контракт в рамках проекта "Средства механизации" (Motorized Capability / Capacite Motorisee – CaMo), предусматривающий поставку СВ Бельгии 382 легких ББМ VBMR "Гриффон" и 60 бронемашин EBRC "Ягуар", которые будут приняты на вооружение в период с 2025 по 2030 год. Данные бронемашины будут оснащены аналогично технике, заказанной для СВ Франции в рамках программы SCORPION, и будут полностью совместимы с французскими образцами.

Кроме того, 25 июня в Брюсселе состоялось заседание франко-бельгийского координационного комитета CaMo, на котором были обсуждены новые направления работы, а также перспективы сотрудничества в области вооружений.

В сентябре 2019 года сухопутные войска Бельгии и Франции проведут первые совместные учения в Бельгии для проверки процедур управления.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года министры обороны Франции и Бельгии подписали соглашение о намерениях продолжить укрепление двустороннего сотрудничества в области ВиВТ для сухопутных войск.

25 октября 2018 года правительство Бельгии утвердило основные принципы межправительственного соглашения с Францией в отношении стратегического партнерства в области повышения мобильности войск. Данное межправительственное соглашение было подписано 7 ноября 2018 года министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и федеральным министром обороны Бельгии Стивеном Вандепутом.

Соглашение предусматривает продажу ВС Бельгии 60 бронемашин EBRC "Ягуар" и 382 легких ББМ VBMR "Гриффон", а также проведение обучения личного состава и обслуживание поставленной техники. Общий бюджет проекта оценивается в 1,5 млрд. евро. В производстве примут участие компании Nexter, Thales, Arquus, Quiri, SNC Hutchinson, Elno, Metravib, Safran, TRAC-C industry, Texelis. В подготовке личного состава ВС Бельгии примут участие СВ Франции.