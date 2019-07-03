Войти
03.07.2019
ЦАМТО

Вступило в силу соглашение о поставке ВС Бельгии бронемашин "Ягуар" и "Гриффон"

554
0
0
Источник изображения: Фото: Nexter

ЦАМТО, 2 июля. По информации Генеральной дирекции по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA), вступило в силу соглашение между правительством Франции и Бельгии о сотрудничестве в области повышения мобильности войск.

Вступление соглашения в силу позволило DGA заключить с французской промышленностью контракт в рамках проекта "Средства механизации" (Motorized Capability / Capacite Motorisee – CaMo), предусматривающий поставку СВ Бельгии 382 легких ББМ VBMR "Гриффон" и 60 бронемашин EBRC "Ягуар", которые будут приняты на вооружение в период с 2025 по 2030 год. Данные бронемашины будут оснащены аналогично технике, заказанной для СВ Франции в рамках программы SCORPION, и будут полностью совместимы с французскими образцами.

Кроме того, 25 июня в Брюсселе состоялось заседание франко-бельгийского координационного комитета CaMo, на котором были обсуждены новые направления работы, а также перспективы сотрудничества в области вооружений.

В сентябре 2019 года сухопутные войска Бельгии и Франции проведут первые совместные учения в Бельгии для проверки процедур управления.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года министры обороны Франции и Бельгии подписали соглашение о намерениях продолжить укрепление двустороннего сотрудничества в области ВиВТ для сухопутных войск.

25 октября 2018 года правительство Бельгии утвердило основные принципы межправительственного соглашения с Францией в отношении стратегического партнерства в области повышения мобильности войск. Данное межправительственное соглашение было подписано 7 ноября 2018 года министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли и федеральным министром обороны Бельгии Стивеном Вандепутом.

Соглашение предусматривает продажу ВС Бельгии 60 бронемашин EBRC "Ягуар" и 382 легких ББМ VBMR "Гриффон", а также проведение обучения личного состава и обслуживание поставленной техники. Общий бюджет проекта оценивается в 1,5 млрд. евро. В производстве примут участие компании Nexter, Thales, Arquus, Quiri, SNC Hutchinson, Elno, Metravib, Safran, TRAC-C industry, Texelis. В подготовке личного состава ВС Бельгии примут участие СВ Франции.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Франция
Компании
Nexter
Safran
SNC
Thales
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.02.2019
Уточненный перечень контрактов, заключенных ВС ОАЭ в первый день IDEX 2019 и NAVDEX 2019 с зарубежными поставщиками
21.02.2018
Минобороны Бельгии приступает к оценке предложений по поставке новых истребителей
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
27.12.2013
На крыше: состояние и тенденции в сфере дистанционно управляемых боевых модулей
07.11.2012
Кризис стал незваным участником выставки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:45
  • 13
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года