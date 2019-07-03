В "Росэлектронике" подвели итоги участия холдинга в форуме "Армия-2019"

ЦАМТО, 2 июля. Экспозицию холдинга "Росэлектроника" Госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2019" посетили делегации из тридцати стран, в том числе из КНР, Индии, Турции, Сингапура, Египта, Казахстана и Таиланда.

Стенд компании осмотрели заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, генеральный директор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.

Ряд экспонатов холдинга "Росэлектроника" был продемонстрирован на "Армии-2019" впервые. Так, особый интерес у посетителей форума вызвал летный образец новейшего разведывательного БЛА "Корсар", впервые представленный в открытом доступе широкой публике. Беспилотник разработан конструкторским бюро "Луч" (входит в "Росэлектронику").

Еще одной премьерой форума стала машина дистанционного разминирования "Листва", созданная входящим в "Росэлектронику" АО "КПЗ "Каскад". На статической экспозиции был представлен образец машины, находящейся на вооружении одного из ракетных соединений РВСН. Также в рамках "Армии-2019" "Росэлектроника" впервые показала станцию радиотехнической разведки ПОСТ-3М разработки АО "НИИ "Вектор".

Всего в рамках открытой и закрытой частей экспозиции международного форума "Армия-2019" холдинг "Росэлектроника" представил более 350 разработок для вооруженных сил: комплексы связи, радиолокационные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, системы управления, изделия электронно-компонентной базы и СВЧ-электроники. По итогам форума "Росэлектроника" была награждена дипломом за лучшую экспозицию "Армии-2019".

"Юбилейная, пятая "Армия" стала особенно результативной для "Росэлектроники". На полях форума представители холдинга и входящих в его состав организаций провели более 160 встреч и переговоров, подписали ряд договоров и соглашений, – сообщил заместитель генерального директора "Росэлектроники" по гособоронзаказу, член бюро Правления ОООР "СоюзМаш России" Азрет Беккиев. – Холдинг является надежным исполнителем гособоронзаказа, а также успешно поставляет ВВСТ за рубеж. На форуме "Армия" мы не только продемонстрировали нашим заказчикам свои последние достижения, но также "сверили часы" с партнерами и наметили планы по дальнейшему сотрудничеству".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайт холдинга "Росэлектроника".