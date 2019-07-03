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03.07.2019
ЦАМТО

Спецназ ЦВО получил модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М"

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"Тигр-М" 233114
Автомобиль многоцелевого назначения "Тигр-М" 233114 с боевым модулем "Арбалет-ДМ".
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 2 июля. В соединение спецназа ЦВО, дислоцированное в Поволжье, в рамках гособоронзаказа поступили на вооружение 17 ед. универсальных бронированных автомобилей специального назначения АСН 233115 "Тигр-М СпН".

Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов в боевых условиях. Снаряженная масса машины составляет не более 7,8 т, экипаж – 2 человека, вместимость десантного отделения – до 4 человек, запас хода – 1000 км, максимальная скорость – 120 км/ч.

Машина имеет пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.

"Тигры" значительно повысят боевые возможности подразделений специального назначения ЦВО при выполнении различных задач, сообщает пресс-служба округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Тигр-М
Проекты
Гособоронзаказ
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