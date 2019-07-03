Спецназ ЦВО получил модернизированные бронеавтомобили "Тигр-М"

ЦАМТО, 2 июля. В соединение спецназа ЦВО, дислоцированное в Поволжье, в рамках гособоронзаказа поступили на вооружение 17 ед. универсальных бронированных автомобилей специального назначения АСН 233115 "Тигр-М СпН".

Бронеавтомобиль обеспечивает высокую защищенность экипажа, груза и узлов автомобиля от стрелкового вооружения и фугасов в боевых условиях. Снаряженная масса машины составляет не более 7,8 т, экипаж – 2 человека, вместимость десантного отделения – до 4 человек, запас хода – 1000 км, максимальная скорость – 120 км/ч.

Машина имеет пулестойкие шины с противовзрывными вставками, отводящими взрывную волну, интегрированную керамическую броню, противоминную защиту, специальное остекление и пять видеокамер для кругового обзора.

"Тигры" значительно повысят боевые возможности подразделений специального назначения ЦВО при выполнении различных задач, сообщает пресс-служба округа.