Минобороны может закупить бронированные пикапы "Есаул"

Специальный бронеавтомобиль-пикап УАЗ Есаул в экспозиции выставки Interpolitex-2017 в Москве, октябрь 2017 года.

ЦАМТО, 2 июля. Минобороны России до конца года может закупить бронированные пикапы "Есаул" на базе автомобиля УАЗ, оснащенные турелями для установки пулеметов и гранатометов.

Об этом "РИА Новости" сообщил генеральный директор разработавшего машину опытно-конструкторского бюро "Техника" Игорь Тулинов.

"Данная модификация автомобиля уже прошла госиспытания и получила положительные отзывы у Министерства обороны. В этом году ожидаем контракт на поставку", – заявил И.Тулинов.

По его словам, специальное транспортное средство "Есаул"-39461-"Пикап" – это бронеавтомобиль высокой проходимости с форсированным двигателем, разработанный с учетом сирийского опыта. Новый "Есаул", созданный на базе УАЗ "Патриот", оснащен антиосколочной защитой и жаробезопасным топливным баком, снабжен турелями для установки пулеметов ("Корд", "Печенег") и гранатометов (АГС-17, АГС-30).

"Есаул" обеспечивает ведение огня с борта автомобиля и может использоваться для транспортировки спецподразделений.

Мощность двигателя "Есаула"-39461-"Пикап" – 135 л.с., максимальная скорость – 130 км/ч, запас хода по топливу – 680 км, вместимость – четыре человека, передает "РИА Новости".