Турция допустила возможность покупки российских истребителей

ЦАМТО, 2 июля. Турция будет рассматривать возможность покупки российских истребителей, если не получит американские F-35. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на анонимных турецких чиновников.

На условиях анонимности турецкие чиновники сообщили, что если Турцию исключат из программы F-35, она станет искать альтернативу, в том числе и в виде российских истребителей, а также будет заниматься разработкой собственных боевых самолетов.

Кроме того, чиновники заявили, что, по мнению Турции, С-400 превосходят американские ЗРК Patriot и способны защитить Анкару и Стамбул.

Они добавили, что в рамках подготовки к возможным санкциям США из-за покупки C-400 Турция закупила запчасти к американской военной технике. Агентство отмечает, что остается неясным, когда решение о закупке запчастей было принято впервые, однако, по словам турецких чиновников, этот шаг был предпринят в ожидании возможного эмбарго США, передает "РИА Новости".