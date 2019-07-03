Украинский генерал заявил, что на прекращение войны на Донбассе уйдут годы

Один из наиболее часто приглашаемых для комментариев в эфиры студий украинского ТВ бывших генералов – генерал Игорь Романенко – ответил на вопрос о том, сколько времени можно понадобиться на полное окончание войны на Донбассе.

Источник изображения: Фейсбук/72-я омбр ВСУ

Бывший замначальника Генштаба ВСУ назвал позитивным факт разведения противоборствующих сил в районе Станицы Луганская. По его словам, это могло бы стать началом прекращения вооружённого конфликта. Однако Романенко тут же добавил, что не испытывает иллюзий по поводу того, что процесс завершится быстро.

По словам отставного генерала ВСУ, на прекращение войны на Донбассе уйдут годы.

Бывший замглавы ГШ ВСУ добавляет, что не стоит ожидать каких-либо прорывных решений ни в рамках минского, ни в рамках нормандского форматов.

Из интервью отставного генерала изданию "Апостроф" (Украина):

Нормандский формат не может стать стратегическим, потому что 5 лет войны показали, что у руководства Германии и Франции очень большая зависимость от россиян – экономическая, политическая и в каком-то смысле военная. Потому что у Путина уже сейчас есть мощная военная группировка на южном и западном направлениях.

Также Романенко добавил, что сегодня Украину не ждут в НАТО. Он отмечает, что Украина должна предложить "План правды и времени", где в качестве пунктов прописать:

Украина в ближайшие пять лет не будет искать путей для вступления в НАТО с пролонгацией на 10 лет, а Россия должна сократить военную группировку в Крыму до уровня 2014 года – от стратегического уровня до тактического.