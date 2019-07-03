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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

Петровская "Полтава" возглавит парад ВМФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

Парусник "Полтава", который возглавит военно-морской парад в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ, отшвартуется на Английской набережной.

Уникальная копия корабля эпохи Петра I, построенного в 1712 году, прибудет в центр Северной столицы, сообщает пресс-служба Западного военного округа. Для буксировки парусника "Полтава" из Кронштадта, куда судно прибыло в конце июня, выделили два корабля, которые находятся на балансе Ленинградской военно-морской базы.

Линейный корабль возглавит историческую часть Главного военно-морского парада, который пройдет в честь дня Военно-морского флота 28 июля в акватории Невы и в Кронштадте.

До этого петербуржцы и гости города  смогут посмотреть на парусник изнутри в ходе тематических экскурсий. В частности, в день Полтавской битвы, экскурсоводы подробно расскажут об этом эпизоде Северной войны, сообщает Мойка 78.

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Страны
Великобритания
Компании
Минoбороны РФ
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