Трамп выведет танки на улицы Вашингтона
Источник изображения: vpk-news.ru
Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что они увидят танки на улицах Вашингтона 4 июля, передает CNN.
Военная техника появится на улицах города в честь празднования Дня независимости.
Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что "у нас будут выставлены танки на улице".
Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.
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