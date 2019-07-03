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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп выведет танки на улицы Вашингтона

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент США Дональд Трамп пообещал американцам, что они увидят танки на улицах Вашингтона 4 июля, передает CNN.

Военная техника появится на улицах города в честь празднования Дня независимости.

Трамп уточнил, что для граждан приготовили зрелище, которого прежде не бывало. Он отметил, что американцы увидят в небе лучшие в мире истребители, и добавил, что "у нас будут выставлены танки на улице".

Пентагон оценил стоимость заготовленных мероприятий в $870 тысяч.

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Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
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