На F-35 свет клином не сошелся – Турция
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Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей в том случае, если США окончательно откажутся поставлять Анкаре самолеты F-35.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, отмечая, что Турция также в этом случае начнет собственное производство ракет.
Кроме того, Анкара готовится к возможным санкциям со стороны США из-за российских С-400 и закупает заранее запчасти на американское вооружение, которое уже имеется в Турции.
В Госдепартаменте и Пентагоне ранее не раз предупреждали Турцию о возможных последствиях из-за покупки ЗРК С-400. Конгресс США выдвинул инициативу запретить Турции приобретать истребители F-35.
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