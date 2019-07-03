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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

На F-35 свет клином не сошелся – Турция

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турция рассматривает возможность покупки российских истребителей в том случае, если США окончательно откажутся поставлять Анкаре самолеты F-35.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Bloomberg, отмечая, что Турция также в этом случае начнет собственное производство ракет.

Кроме того, Анкара готовится к возможным санкциям со стороны США из-за российских С-400 и закупает заранее запчасти на американское вооружение, которое уже имеется в Турции.

В Госдепартаменте и Пентагоне ранее не раз предупреждали Турцию о возможных последствиях из-за покупки ЗРК С-400. Конгресс США выдвинул инициативу запретить Турции приобретать истребители F-35.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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