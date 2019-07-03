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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

Американцы подсчитали российские "Авангарды"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия из-за "дорогой разработки" сможет создать не более 60 гиперзвуковых ракет класса "Авангард". Об этом со ссылкой на свои источники сообщает американский телеканал CNBC.

Утверждается, что эти сведения содержатся в докладе спецслужб. Там же говорится, что российские конструкторы якобы искали поставщиков углеволокна, так как имевшийся тогда у них материал не выдерживал высокой температуры при полете.

"Москва до сих пор не нашла альтернативный материал из углеволокна", — говорится в сообщении.

О разработке в России новейших образцов вооружения рассказал в послании к Федеральному Собранию в прошлом году президент России. Он сообщил, напоминает Eadaily, что лазерные комплексы "Пересвет", проходящие эксплуатацию в войсках, встанут на дежурство в декабре, атомная подлодка-носитель для "Посейдонов" будет спущена на воду весной, началось серийное производство комплекса "Авангард".

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Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Пересвет
Проекты
ГЗЛА
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