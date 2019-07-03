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03.07.2019
Военное обозрение

В США назвали Т-14 "Армата" супертанком, но усомнились в экспортном потенциале

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Американские журналисты и обозреватели решили, что давно в СМИ не было статей о российском танке Т-14 "Армата". Исправлять такую "ошибку" взялись представители издания The National Interest, в котором зачастую выходят статьи с диаметрально противоположными мнениями по поводу одной и той же военной техники. Т-14 "Армата" в данном случае не исключение.

Источник изображения: topwar.ru

В издании говорится, что на прошедшем военно-техническом форуме "Армия-2019" не было заявлено о заключении контрактов на продажу новейших российских танков.

В материале указывается на то, что "Рособоронэкспорт" пока решил воздержаться от реализации экспортных планов по танкам Т-14. Автор делает вывод, который выглядит так: связано это может быть со слишком высокими производственными затратами и (на данный момент) невысокой заинтересованностью со стороны потенциальных покупателей из-за рубежа.

Это, как отмечает автор Марк Эпископос, говорит о "низкой конкурентоспособности" новейшего российского танка. Тем не менее, бронемашины от автор удостоилась эпитета "супер" (супертанк).

В NI также отмечено, что такого рода "проблему" Россия постарается преодолеть за счёт использования более дешёвых вариантов "Арматы", что в свою очередь приведёт к снижению ранее заявленных характеристик.

Напомним, что ранее в NI называли Т-14 то "прорывом в мировом танкостроении", то "танком, годным исключительно в качестве музейного экспоната".

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