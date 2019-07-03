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03.07.2019
ТАСС

Место для лунной базы выберут по итогам первых пилотируемых экспедиций

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Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Лунная поверхность через иллюминатор системы малокадрового телевидения "Лунохода-1".
Источник изображения: laspace.ru

В Роскосмосе рассказали, что они входят во второй этап российской лунной программы, который начнется после 2030 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Место для строительства лунной базы выберут после краткосрочных пилотируемых экспедиций, которые входят во второй этап российской лунной программы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"По результатам второго этапа должны быть определены оптимальные места для размещения элементов будущей лунной базы и уточнены требования к ее функциональным характеристикам", - отметили в госкорпорации.

Там пояснили, что второй этап реализации программы начнется после 2030 года. Он предусматривает краткосрочные полеты космонавтов на естественный спутник Земли. Во время экспедиций будут апробированы работа транспортных систем, систем жизнеобеспечения, робототехника.

По завершении второго этапа, подчеркнули в Роскосмосе, "предполагается перейти к реализации экспедиций периодического обитания человека на Луне". К этому моменту в РФ "должны быть разработаны средства обитания и передвижения по поверхности" естественного спутника Земли.

В конце 2018 года Совет Российской академии наук по космосу принял концепцию отечественной лунной программы, однако поручил ее дополнить. В госкорпорации проинформировали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. В презентации генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, показанной во время лекции в МГУ, говорилось, что российские космонавты впервые побывают на поверхности Луны в 2030 году.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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