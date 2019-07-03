Ниша на 20 триллионов

Новые цепочки кооперации пока что слабое звено

Технологическая разведка, импортозамещение, кооперация – акценты "круглого стола" "Инвестиционные ниши как эффективные механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса".

Диверсификация по приказу не делается. Но оборонные компании берут под козырек, и в результате мы зачастую видим вместо диверсификации практику фальсификации с наклеиванием российских шильдиков на импортные изделия. Предприятия ОПК должны одинаково успешно производить и военную, и гражданскую продукцию – в этом смысл диверсификации, чтобы когда Родина прикажет, в кратчайшие сроки возобновить выпуск вооружения на всех имеющихся мощностях. Такими словами участников первого практического мероприятия в программе форума "Армия-2019" напутствовал Олег Бочкарев, заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации.

"Круглый стол" "Инвестиционные ниши как эффективные механизмы диверсификации оборонно-промышленного комплекса" собрал директоров оборонных предприятий, федеральных чиновников, депутатов. Его организаторами выступили Ассоциация кластеров и технопарков России и Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны.

Цена вопроса – десятки триллионов рублей. За "круглым столом" звучали цифры: ежегодно страна закупает гражданскую продукцию на 21 триллион рублей – это объем, обеспеченный деньгами. Доля внутреннего производства в нем – меньше 10 процентов. Портфель заказов на гражданскую продукцию оценивается в 46 триллионов. Эта нишища открыта для предприятий ОПК. Для сравнения: годовой объем производства российской "оборонки" – 1,5 триллиона. 4/5 выпуска – изделия военного назначения. На сегодня предприятия ОПК выдают 21 процент гражданской продукции, констатировал на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. А надо 50 на 50.

“ Прежде чем вкладывать деньги, надо провести технологическую разведку ”

Диверсификация вызвана не только сокращением гособоронзаказа. "Оборонке" как технологически наиболее продвинутой сам бог велел направить силы и средства в гражданские отрасли, где доминирует импорт.

Наглядный пример – созданный и опекаемый Росатомом кластер "Композиты без границ". Госкорпорация взялась отстроить производство многокомпонентных материалов по вертикали и горизонтали. Это гигантский и очень перспективный рынок. Но его развитие тормозится отсутствием на территории страны полной производственной цепочки, оборудования и сложностями с внедрением технологий. Самая критическая зона, отметил на "круглом столе" представитель Росатома Андрей Гасяк, – ключевое сырье. До 90 процентов пан-прекурсоров и более двух третей аппретов – импорт.

Настолько же не наша отечественная гражданская авиатехника. В легком вертолете ВРТ 500, напомнил модератор "круглого стола", директор Ассоциации кластеров и технопарков Андрей Шпиленко, 70 процентов комплектующих, узлов и агрегатов – из-за рубежа, почти как в "Суперджете".

"Мы не с нуля начинаем и понимаем, что такое гражданское производство. Наши коллеги в корпорациях "Росатом", "Роскосмос", "Ростех" этим занимаются. Но чего-то кардинально меняющего производство – таких примеров нет, – поделился видением ситуации Олег Бочкарев. – Предмет нашего сегодняшнего разговора – поиск иной бизнес-модели. Структуры, делающие оборонную продукцию, сложные. Они переразмерены. Есть избыточная численность персонала. Мы имеем хороший горизонт планирования ГПВ – 10 лет. В "гражданке" этого нет. Бизнес-модель производства другая. Кластеры и технопарки – это в моем понимании то, как делать новый бизнес".

Ниши есть, деньги доступны, заверил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, административные барьеры сняты федеральными законами и постановлениями правительства, Минпромторг субсидирует до половины затрат всем участникам нового производства. Дело за проектами. Откуда им взяться, обсуждали участники "круглого стола" под эгидой АКиТ.

Самое слабое звено диверсификации – инжиниринг, считает Олег Бочкарев. Работа в ОПК строится на других принципах, прежде всего на дисциплине, исполнительности, а здесь нужна инициатива. "Найдите людей, у которых глаза горят. Таких очень мало. Но только эти люди могут что-то двигать, развивать".

Из 1369 компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа, 1255 не подавали заявок в Фонд развития промышленности, отмечает Роман Петруца.

Прежде чем вкладывать деньги, надо изучить патентный ландшафт, провести технологическую разведку, рекомендует Андрей Шпиленко.

В итоге эксперты согласились с тем, что кластерная модель кооперации способствует диверсификации "оборонки" и рекомендовали предприятиям ОПК использовать этот механизм. Участники обсуждения поддержали предложения:

снизить требования к минимальному уровню кооперации для предприятий ОПК, участвующих в формировании промышленных кластеров, с пяти до одного процента, а также в целом для кластеров, создаваемых с привлечением "оборонки", – с 20 до 10 процентов, а к доле высокопроизводительных рабочих мест – с 50 до 40 процентов;

при расчете уровня кооперации учитывать связи только по направлениям гражданской продукции;

аменить требования ежегодного роста производительности труда на долю гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК.

Также была одобрена инициатива организации проектного офиса с участием военного инновационного технополиса "Эра" для анализа кооперационных связей предприятий ОПК и выявления перспективных инвестиционных проектов по освоению новых видов продукции с использованием существующей инфраструктуры исследований и разработок.

"Ассоциация подготовила содержательную повестку. Участники системно прошлись по всем вопросам по созданию промышленных кластеров и технопарков в части диверсификации", – оценил работу "круглого стола" Олег Бочкарев.

Владимир Вернадский, корреспондент "ВПК"

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года