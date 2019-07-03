У руля отечественного машиностроения

В 2019 году Тульскому машиностроительному заводу исполняется 80 лет. И среди ведущих оборонно-промышленных предприятий России он занимает одно из лидирующих мест

Потенциал мудрости – такое значение несет в себе числовой код 80. Для человека это возраст, когда подытоживается и анализируется вся жизнь: поступки, мировоззрение, достижения. Для предприятия 80-летие – веха истории, пласт, в развитие которого вложили ум и сердце тысячи людей.

В далеком 1939 году новорожденный Станкостроительный завод, отделившийся от Тульского оружейного, в кратчайшие сроки стал ведущим поставщиком современных металлорежущих станков для отраслей промышленности. На основе американского станка заводскими конструкторами был разработан прекрасный универсальный отечественный станок "Дзержинец", а вскоре завод стал лидером по их выпуску. На "Дзержинцах" поднималась из руин отечественная промышленность. Интересный факт: до сих пор единичные станки довоенного производства работают на множестве предприятий по всей территории бывшего СССР. Младшему брату ТОЗа также доверили выпуск наиболее сложного в изготовлении оружия – авиационных пулеметов и пушек, и с задачей он справлялся на отлично.

Пулемет УБ стал предтечей производства автоматического авиационного оружия. Следующее поколение пулеметов – ШКАС и суперШКАС поражали современников скорострельностью и надежностью. По устному свидетельству, ШКАС находился в качестве образца в бункере Гитлера в стеклянной витрине. Фюрер демонстрировал русский пулемет своим конструкторам, но немцы со всей их хваленой промышленностью так и не сумели освоить технологий, доступных тулякам. Подобное вооружение на Западе появилось только два десятилетия спустя.

Авиационная автоматическая пушка ВЯ-23 также считалась непревзойденным в своем роде видом вооружений, она устанавливалась на знаменитом штурмовике Ил-2, прозванном немцами "Черной смертью" именно за его страшную огневую мощь.

Более 80 процентов советских самолетов было оснащено оружием, выпускавшимся на Станкостроительном и разработанным выдающимися конструкторами Б. Г. Шпитальным, И. А. Комарицким, М. Е. Березиным, А. А. Волковым, С. А. Ярцевым.

За два года до войны возобновилось производство максимов – туляки выпустили к 1945 году более 50 тысяч этих пулеметов, славившихся высокой живучестью благодаря тому, что в Туле научились делать особо прочные стволы. Выпускались и противотанковые ружья – едва ли не самая главная наша полевая артиллерия в первые два года тяжелейших сражений.

Во времена Великой Отечественной войны предприятие перешло на казарменное положение. "Мы будем работать так, чтобы обеспечить все нужды Красной армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами!" – гласила резолюция, принятая работниками Станкостроительного завода в первый день войны. Сотни рабочих, ИТР и служащих завода пополнили ряды Красной армии.

В октябре 1941 года объявили об эвакуации основных производств на восток страны. За две недели оборудование погрузили на составы и отправили на Урал и Волгу. Вместе с рабочими выехали и семьи заводчан. А оставшиеся в Туле станкостроители в дни осады города фашистскими захватчиками изготавливали для выполнения оборонительных работ шанцевый инструмент, ремонтировали поступающее из частей, оборонявших Тулу, стрелковое вооружение. Опустел завод, но не опустели души заводчан и их вера в победу. По решению Тульского комитета обороны на Станкостроительном заводе началось производство 82-мм батальонного миномета. Орудие испытывали на линии фронта на окраине города.

Завод буквально подняли на руках и погрузили на железнодорожные платформы. Три тысячи вагонов с оборудованием направились в Саратов, Куйбышев, Златоуст. Четыре тысячи рабочих с семьями отправились следом в теплушках. На новом месте их ждали недостроенные цехи и полевые условия жизни в зимнюю стужу. В Златоусте жилая норма на человека составляла два квадратных метра. В Саратове, куда эвакуировали производство ШКАСа, для жилья были вырыты землянки, а первый сборочный цех развернут в конюшне. Через два месяца – к началу битвы под Москвой продукция пошла на фронт.

Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод", Герой Труда РФ Евгений Анатольевич Дронов

Генеральный директор АО "АК "Туламашзавод",

Герой Труда РФ Евгений Анатольевич ДроновНесмотря на то что завод лишился после эвакуации почти всего оборудования и лучших производственных кадров, он не прекратил свое существование. Станкостроительный завод, получивший номер 535, было решено укомплектовать и создать в нем все условия для бесперебойного выпуска оружия, в том числе пулеметов для Красной армии. Уже в 1942 году предприятие отмобилизовалось. На завод шли работать все те, кто остался в тылу: школьники, женщины, пожилые мужчины… От кадров в то время не отказывались, понятия "лишний" в условиях тотального фашистского террора не существовало, каждый мечтал внести свой вклад в победу. А завод в свою очередь делал все, чтобы максимально защитить Родину. Так, в бой пошли 120-мм полковые минометы на колесном ходу, 160-мм дивизионные минометы нескольких моделей с лафетом на колесном ходу.

После войны на предприятии наладили выпуск мирной продукции для угольной, нефтяной и лесной промышленности, осваивалось чулочно-носочное производство. С 1953 по 1959 год завод поставил лесной промышленности около 60 тонн электросучкорезок РЭС-1 и РЭС-2 и окорочных головок.

В 1956-м Тульский машиностроительный завод расширил свои производственные мощности и начал выпуск известных по всему миру мотороллеров "Муравей", "Тулица", "Турист", а также детских велосипедов.

Но не только гражданской продукцией был занят в те годы завод, все-таки сердце предприятия больше принадлежало "оборонке"… В 1950 году завод начал изготавливать изделие, заложившее основу поставок для ВМФ. Им стала 25-мм морская спаренная артустановка 2М-3 с двумя вертикально расположенными автоматическими пушками 110П. Следом предприятие приступило к освоению целого ассортимента морских установок и авиационных пушек. К примеру, пушку АМ-23 (разработка Н. М. Афанасьева и Н. Ф. Макарова) завод производил четверть века, ее устанавливали на боевые самолеты. Год за годом Туламашзавод наращивал потенциал, выпускал оружие, не имеющее аналогов в мире, приумножал опыт предшественников и учитывал свежие идеи молодых талантов.

В конце 50-х годов заводу поручили освоить принципиально новое серийное производство 30-мм спаренной автоматизированной установки АК-230 с дистанционным управлением, оснащенной автоматами. Тульский машиностроительный не только освоил основное изделие, но и создал модернизированный образец АК-230М для вооружения минных тральщиков.

В начале 1963 года завод приступил к освоению изделия, используемого для противовоздушной обороны. Перед предприятием поставили задачу – наладить выпуск 23-мм счетверенной автоматической артустановки и автоматов для ЗСУ "Шилка". Установка предназначена для защиты боевых порядков войск, колонн на марше, стационарных объектов и железнодорожных эшелонов от нападения воздушного противника. "Шилка" может использоваться и для поражения подвижных наземных целей на дальности до двух тысяч метров. Она ведет огонь с места и в движении, снабжена аппаратурой, обеспечивающей автономный круговой и секторный поиск целей, их сопровождения, выработку углов наведения пушки и управления ею.

В 1967-м предприятие начало подготовку и освоение артиллерийской установки АК-630 и автомата АО-18. Модернизированный вариант АК-630М до сих пор служит на кораблях всех классов – от сторожевых катеров до авианесущих крейсеров. Артустановка создавалась для борьбы с воздушными и легкими надводными целями. Обладая громадной скорострельностью, она способна создать вокруг себя буквально облако снарядов, направленное на цель. Ее нормативный режим стрельбы составляет до пяти очередей по 20–25 выстрелов на предельной дальности и очереди по 400 выстрелов на более близких дистанциях с интервалами три – пять секунд. Темп стрельбы в минуту, таким образом, достигает пяти тысяч выстрелов. С 1977 года завод также начал выпуск 30-мм облегченной артустановки АК-306 с автоматом АО-18Л для кораблей малого водоизмещения.

В 1987 году Тульский машиностроительный завод принялся за освоение и выпуск боевого модуля ЗРАК "Каштан". Для производства подобного изделия пришлось брать на вооружение новые технологии, требующие высочайшей точности в обработке материалов. ЗРАК "Каштан" в назначенный срок был сдан в эксплуатацию ВМФ. Более 30 лет он несет службу на атомных крейсерах "Адмирал Нахимов", "Петр Великий", тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" и других кораблях. Сегодня производство стало современным и высокоавтоматизированным. Следующее поколение ЗРАК "Каштан" – серийный стрельбовой модуль зенитно-артиллерийского комплекса "Пальма".

Более 35 лет Туламашзавод выпускает высокоточные противотанковые снаряды серии ЗУБК10, управляемые по лучу лазера и запускаемые из ствола орудия. Что примечательно: оперативно был построен новый корпус для базирования кадров открывающегося производства, станочный парк пополнился высокоточным оборудованием. В кратчайшие сроки созданы участки точной механики, радиомонтажа, сборки, испытаний высоким давлением, вакуумной термообработки и другие.

Как говорится, механизм был запущен, и уже в 1993 году предприятие освоило еще одну версию выстрела 3УБК10-М3 с модернизированной ракетой 9М17М, предназначенной для поражения современных танков, оснащенных динамической защитой, малоразмерных целей, а также малоскоростных низколетящих целей, как, например, зависающий вертолет.

В 2006-м освоено серийное производство современных ПТУР 3УБК23-3 "Аркан", выпускаемых для вооружения БМД-4.

Однако даже крепко стоящих на ногах предприятий порой касается кризис. В период снижения гособоронзаказа завод снова сфокусировался на мирном производстве, которое, к слову, и не прекращалось. Еще в 1983 году конструкторы Туламашзавода разработали мотоблок для привода роторной косилки, который несколько лет усиленно совершенствовали. Так появился мотоблок "Русь", работающий от двигателя грузового мотороллера. Затем началось производство мотокультиватора "Тарпан" упрощенной конфигурации.

Прорыв случился чуть позже, когда завод, сплотив свои лучшие умы, спроектировал конверсионный дизель. Двигатели серии ТМЗ универсальны и могут быть установлены практически на любой носитель. За 15 лет выпуска их уже успели купить производители дорожных катков для укладки асфальта, энергоустановок, на­сосных станций, компрессоров, камышекосилок, а также коммунальной и дорожно-строительной техники. В целом – более ста крупнейших предприятий России и ближнего зарубежья.

В 2001 году изделие ТМЗ-450Д приняли на снабжение в Российской армии. В 2006-м у Туламашзавода появилось еще одно детище – дизель-генераторная установка ДГУ5. Она предназначена для обеспечения электроэнергией постоянного тока бортовой сети различных машин при неработающем основном двигателе. Неприхотливый, надежный и выносливый тульский дизельный двигатель постоянно расширял географию применения. На его же базе была создана и запущена в производство отливная мотопомпа ДНА 60/25 для МЧС России. Выпускают в Туле еще и технику и оборудование противопожарного назначения, например быстровозводимое пожарное депо на два машиноместа для сельских районов.

Сильная сторона Тульского машиностроительного завода – его кадры. Поражает труд конструкторов и технологов над изучением, совершенствованием или созданием того или иного изделия. Опытно-конструкторские работы в 1998 году позволили предприятию провести отработку управляемого артиллерийского снаряда "Краснополь М1". Снаряд предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. В 2000-м было посвящено много времени ОКР по созданию комплекса "Вихрь-К".

В 2004 году освоено серийное производство боевого отделения "Бахча", предназначенного для эффективного ведения боевых действий подразделениями ВДВ в наступлении и обороне без поддержки танков и артиллерии. Спустя два года предприятие начало выпуск зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь С-1", быстро получившего широкое признание. Комплекс предназначен для противовоздушной обороны важных и стратегических объектов. В ходе освоения серийного производства башенной установки "Панцирь-С1" на заводе впервые в отечественной практике была создана, оснащена разработанным и модернизированным оборудованием и внедрена в производство технология механической, термической обработки и сборки крупногабаритных тонкостенных кольцевых деталей.

В АК "Туламашзавод" разработан новый образец морской артустановки "Дуэт". Работы финансировались исключительно из средств самого предприятия. В "Дуэте", который имеет сниженную в несколько раз радиозаметность, воплотились новейшие достижения военного производства, такие как стелс-технологии и система цифрового электропривода. Ведение огня двумя автоматами АО-18 с общим темпом стрельбы до десяти тысяч выстрелов в минуту или одним автоматом и темпом стрельбы до пяти тысяч выстрелов в минуту соответственно позволяет повысить его функциональные возможности. Боекомплект "Дуэта" – четыре тысячи выстрелов, что в два раза больше, чем у АК-630М. Благодаря новейшим технологиям, заложенным в конструкцию, возросли скорость наведения и ее точность, более чем вдвое увеличилась боевая эффективность.

В 2014 году Тульский машиностроительный озадачился открытием безопасного гальванического производства, обеспечивающего как эффективность и уникальность технологических процессов, так и поддержку экологии города. Пять лет производство предусматривает сокращение выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 73 тысяч тонн в год до трех тонн в год. Все гальванические стоки проходят через специальный очистной комплекс. Процесс обеспечивает получение технической воды, которая соответствует установленным нормам по предельно допустимой концентрации вредных веществ, что позволяет использовать ее по замкнутому гальваническому циклу.

В 2014 году правительство обозначило задачу перед всеми российскими промышленниками о необходимости создания в стране станкостроительного кластера. Имея колоссальный опыт по выпуску станков, производственное объединение АО АК "Туламашзавод" одно из первых открыло ООО "НПП Станкостроительный завод Туламаш". Дочернее общество нацелено на развитие отечественного станкостроения.

Как и 80 лет назад, Туламашзавод снова у руля отечественного машиностроения! Трудовая слава предприятия создавалась многими поколениями талантливых организаторов производства, конструкторов, инженеров и рабочих. Сегодня коллектив, следуя трудовым традициям предшественников, продолжает успешно внедрять новые технологии, повышать качество производимых вооружений и военной техники.

Анна Баталина

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 15 (778) за 23 апреля 2019 года