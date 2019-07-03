Россия усилит систему ПВО
Министерство обороны России намерено провести реформу системы противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.
В составе армии появятся специальные мобильные части, которые получат на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Новые полки предназначены для защиты важных стратегических объектов и усиления уже существующих систем ПВО.
Эксперты пояснили, что резервные части смогут действовать из засады. Также мобильные полки повысят скорость реагирования на угрозы: они могут быть переброшены в другую часть страны или за ее пределы за несколько часов. Помимо этого будут созданы запасные пусковые площадки, чтобы ускорить развертывание комплексов.
В мае стало известно, что с 2020 года российские военные начнут получать учебно-тренировочный комплекс "Адъютант", который создает сложную мишенную обстановку для систем ПВО. Два таких комплекса смогут обеспечить тренировочный воздушный удар со всех направлений одновременно.
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Лично мне видится, что между звеньями ПВО утрачена эшелонированность, вернуть ее можно изменением структуры действующих ЗРП и ЗРБ.
В ЗРП , помимо 2-3 дивизионов С-400 я предлагаю включить дивизион С-350, главным образом для обороны подвижных и стационарных средств С-400, т.е. заменить им Панцири.
Кроме этого в состав каждого полка ввести один кадрированный дивизион С-300ПМ1/2, на котором будут проходить службу резервисты (уволенные по выслуге лет офицеры, прапорщики и демобилизовавшиеся солдаты), которые по субботам будут привлекаться к поддержанию технической готовности дивизиона и теоретическим занятиям, а 1-2 раза в год выполнять развертывание дивизиона с выездом на позиции.
В состав ЗРБ я предлагаю ввести уже два дивизиона С-350, два дивизиона резервистов на С-300ПМ1/2 и один дивизион С-500, таким образом получится многоуровневая эшелонированная система, способная прикрыть как себя, так и огромные площади.
В состав ЗРБ я предлагаю ввести уже два дивизиона С-350, два дивизиона резервистов на С-300ПМ1/2 и один дивизион С-500, таким образом получится многоуровневая эшелонированная система, способная прикрыть как себя, так и огромные площади.
Может вместо бригад ПВО сразу формировать дивизии ПВО/ПРО?
1. Полк С-500 (2 дивизиона)
2. 2 полка С-400 (5-6 дивизионов)
3. Полк С-350 (3 дивизиона)
4. 3-4 отдельных батальона радиоэлектронной разведки и РЭБ
5. Батальоны охраны и МТО....
Такая дивизия прикроет сразу целый регион, например Урал, Поволжье, Приморье от всех видов угроз с воздуха (авиации, крылатых и баллистических ракет, БЛА всех типов....)
В планах МО закупить 20 комплексов/дивизионов С-500, 30 комплексов/дивизионов С-350
количество дивизионов С-400 скоро будет около 60
Из всего этого "богатства" нужно сформировать 10 дивизий ПВО/ПРО, по две дивизии в пяти воздушных армиях.
Поскольку поставки новой техники запланированы до конца 27г недостающие элементы системы ПВО ещё 8-10 лет будут заполнены комплексами С-300 всех типов.
Мобильные дивизионы/полки ПВО на Панцирь-СМ наверное лучше подчинить командованию воздушных армий военных округов в качестве оперативного резерва на угрожающих направлениях.
Может вместо бригад ПВО сразу формировать дивизии ПВО/ПРО?Сформировать дивизии во всех округах и укомплектовать их одновременно новыми системами не получится.
Поэтому логичнее начать с усиления существующих полков и бригад, а по мере того, как С-350 и С-500 поступят во все из них, можно будет приступить к следующему этапу - полки разворачивать в бригады, а бригады в дивизии с довооружением их техникой, с которой они прекрасно освоились и встроили в свою структуру.
Реформа ПВО назрела давно, но едва ли "мобильные" полки "Панцирей", это движение в правильном направлении.это затыкание дыр.
В ЗРП , помимо 2-3 дивизионов С-400 я предлагаю включить дивизион С-350, главным образом для обороны подвижных и стационарных средств С-400, т.е. заменить им Панцири.Усложнение логистики и т.д. Я не помню чтоб в СССР в одном полку было разные ЗРК,это не разумно.Лучше формировать ЗРП на разных системах: С-350/400/500,а вот размещать их в зависимости от угроз.К примеру объекты в глубине вполне можно прикрыть С-350 т.к им де факто не сильно угрожает авиация их основная цель АСП или одиночные прорвавшиеся самолеты.
Кроме этого в состав каждого полка ввести один кадрированный дивизион С-300ПМ1/2, на котором будут проходить службу резервисты (уволенные по выслуге лет офицеры, прапорщики и демобилизовавшиеся солдаты), которые по субботам будут привлекаться к поддержанию технической готовности дивизиона и теоретическим занятиям, а 1-2 раза в год выполнять развертывание дивизиона с выездом на позиции.Восход вы же прекрасно понимаете что этого не будет,зачем об этом писать. Нам бы хотя бы ЗРП на нужных местах поставить и то бы хорошо было.
Кстати люди на форумах бают ,что вам на ДВ в этом году обещают бригаду С-300В4.
это затыкание дыр.Это иллюзия затыкания. Когда Руст сел на Красной площади и по агентурным данным появилась информация о новой готовящейся провокации (там ожидали легкомоторный самолет со стороны США, Канады или Японии, который приземлится где нибудь в Хабаровске) вдоль побережья Сахалина, Камчатки и возможно части Чукотки выстроили стройные ряды Шилок и ЗУ-23. Сейчас Вы пытаетесь повторить тоже самое.
Усложнение логистики и т.д. Я не помню чтоб в СССР в одном полку было разные ЗРК,это не разумно.В СССР системы С-75, С-125 и С-200 имели совершенно разные ракеты и системы управления, в отличии от С-300/350/400/500, которые в значительной степени унифицированы не только по системам управления, но и по используемым ракетам (С-400 может использовать ракеты от С-300 и С-350, а С-350 использует ЗУР, которые может использовать С-400. С-500 стоит полагать, тоже имеет общие элементы с С-400
Так что их объединение вовсе не усложнит логистику, а сделает систему более гибкой (особенно в условиях ограниченности боекомплекта).
учше формировать ЗРП на разных системах: С-350/400/500,а вот размещать их в зависимости от угроз.К примеру объекты в глубине вполне можно прикрыть С-350 т.к им де факто не сильно угрожает авиация их основная цель АСП или одиночные прорвавшиеся самолеты.Да противник будет просто огибать эти очаги ПВО и выходить на применение оружия, находясь вне зоны досягаемости. Образно говоря подальше облетит С-400 и выпустит ракеты по С-500 (который по сути баллистической ракетой будет вынужден сбивать какую нибудь планирующую бомбу) или С-350 (который тупо не достанет до носителя).
Поэтому создавать нужно именно контура. Контур в контуре. Как кольца ландшафта опоясывают вершину горы, так и эшелоны ПВО должны опоясывать главный командный пункт и РЛС большой дальности обнаружения.
Кочующие полки, это на мой взгляд очередная блажь. Вам нужно надежно прикрыть основные аэродромы с авиацией и арсеналы, которые при всем желание никуда укочевать не смогут и которые будут являться целью N1
Я так думаю, что на каждой АБ, на которой базируется больше двух эскадрилий нужно штатно формировать батарею из состава Панцирей или Торов (лучше конечно вторых).
На очень крупных авиабазах, включая аэродромы стратегической авиации (допустим, не более 10) штатно включать уже ЗРДН Панцирей или Торов с отдельным подвижным КП и дивизионной РЛС.
Это будет более рациональное распределение средств.
Кстати люди на форумах бают ,что вам на ДВ в этом году обещают бригаду С-300В4.
Пока ничего не слышал, но было бы хорошо.
Сейчас Вы пытаетесь повторить тоже самое.Не я,а МО,ГШ,ВВС.
в отличии от С-300/350/400/500, которые в значительной степени унифицированы не только по системам управления,С-350 и С-400 имеют разные РЛС,С-500 по открытой инфе тоже,9М96 в строю не замечены на С-400,в обще унификаций пока нет,она есть только между С-300ПМ1/2 и С-400,по ЗУР и некоторым другим элементам.
Да противник будет просто огибать эти очаги ПВО и выходить на применение оружия, находясь вне зоны досягаемости.И как он скажем облетит в Калининграде или Крыму?Или как он скажем долетит до Новосибирска.
который по сути баллистической ракетой будет вынужден сбивать какую нибудь планирующую бомбуУ него будет Панцирь или Морфеи,ну и чтоб долететь до пуска УАБ,надо убоити зоны взаимного перекрытия других ЗРК,подняться на высоту(а это ему ни кто не даст сделать,если не ошибаюсь время реакций к примеру Бук-М3 всего 3 сек.).
или С-350 (который тупо не достанет до носителя)Ну так надо размещать грамотно,со взаимным перекрытием зон.
Я так думаю, что на каждой АБ, на которой базируется больше двух эскадрилий нужно штатно формировать батарею из состава Панцирей или Торов (лучше конечно вторых).Это было бы хорошо,но где средства?
У нас бригады и дивизии СВ не все еще перешли на Тор,ЗРП не все с Панцирями. ИМХО в период обострения,можно выделить на аэродромы с ближаиших частей ВДВ,СВ,МП батарею ЗРК,ну или тот же ЗРП мобильного резерва использовать.
9М96 в строю не замечены на С-4009М96 пока нигде не замечены в строю, в СВ или ВКС. Только на флоте. Тем не мене С-400 могут применять ЗУР большой (40Н6, 48Н6), средней (9М96) и малой (9М100) дальности. Поэтому дополнять их С-350 нет никакого смысла. "Панцирями" их дополняют потому, что те способны работать на марше и оснащены ЗУР которые гораздо дешевле любых своих одноклассников.
https://vpk.name/news/295577_kolsnoe_shassi_bm_9a331m_dlya_torm2_predstavleno_na_forume_armiya2019.html
https://vpk.name/news/296104_zrk_tor_naglyadno_demonstriruet_vozmozhnosti_integracii_s_razlichnyimi_tipami_shassi.html
Тем не мене С-400 могут применять ЗУР большой (40Н6, 48Н6), средней (9М96) и малой (9М100) дальности.Ну если реально могут/будут,то и тем более в С-350 смысла нет.
С-350 как я понял,должны охранять вторичные направления или направление где возможно массовое применение ТА.