Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца

Инженеры Молодежного космического центра МГТУ имени Баумана разработали спутники, которые для изменения параметров своей орбиты будут использовать раскрываемый в космосе роторный парус.

После выхода на орбиту спутник раскручивается с помощью маховиков и магнитных катушек, а создаваемая центробежная сила расправляет парус.

Как сообщил "РИА Новости" сотрудник центра Анатолий Шаповалов, запуск двух таких аппаратов может состояться в декабре 2019 года. Пока неясно, на какой именно ракете в качестве попутной нагрузки полетят спутники.

Аппараты получили название "Ярило" и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.

Следующим шагом может стать кубсат для полета к Луне. По оценкам специалистов центра, "парусник" мог бы долететь до спутника Земли за два года.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 7 июня предложил Китаю совместно создать лунную базу для изучения дальнего космоса и сотрудничества в сфере астероидно-кометной безопасности.