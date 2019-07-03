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03.07.2019
Военное обозрение

Опубликованы снимки объекта, уничтоженного ВВС Израиля в Сирии

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Компания ImageSat International, традиционно публикующая спутниковые снимки последствий ударов военно-воздушных сил Армии Обороны Израиля по Сирии, разместила кадры объекта, уничтоженного в ночь с воскресенья на понедельник в результате налета израильских ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Снимки сделаны 4 июня и 1 июля 2019 года. По данным ImageSat, удар пришелся по предприятию, которое принадлежит Сирийскому научно-исследовательскому центру (Syrian Scientific Studies and Research Center, SSRC). Предположительно, на производственных мощностях предприятия велась разработка и сборка продвинутых систем вооружения (предположительно, ракетных).

Ангар 30х12 метров находился под полным контролем ливанской "Хизбаллы" и Корпуса Стражей исламской революции. Компания отмечает, что уничтожение объекта было проведено с хирургической точностью и обращает внимание на то, что уничтоженный ангар находился на значительно удалении от жилых зданий.

Источник изображения: topwar.ru

Объекты Центра SSRC не раз становились целями израильских ВВС. Предполагается, что на части из них в прошлом производилось химическое и биологическое оружие.

В ночь с воскресенья на понедельник израильские ВВС нанесли удар по целям в пригородах Дамаска и в провинции Хомс. Для отражения атаки были задействованы системы ПВО, одна из ракет – С-200 - упала на территории Северного Кипра. На данный момент официальный Дамаск признал, что часть израильских ракет поразили цели. Официальные сирийские СМИ сообщают о значительных разрушениях и жертвах.

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Страны
Израиль
Кипр
Ливан
Сирия
Продукция
С-200
Проекты
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