Интернациональный "Патриот"

В 2020 году военно-технический форум в Кубинке станет еще представительнее

Международный военно-технический форум "Армия-2019" – отличная витрина российского ОПК. Здесь впервые показываются новые образцы отечественных ВВСТ. В то же время подмосковный парк "Патриот" становится площадкой, на которой свою технику и вооружение являют миру иностранные компании.

В этом году здесь работали экспозиции Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Турции, ЮАР. Кто они, иностранные участники одной из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники?

Турки и пакистанцы ищут поставщиков

Мимо стенда турецкой компании Turac Dis Ticaret LTD. STI охотнику или любителю стрелкового оружия точно не пройти. Понимающий человек обязательно найдет, к чему прицениться: крупнейший в стране производитель боеприпасов, снабжающий свою армию, выпускает, кроме всего прочего, и патроны известных в мире марок Rotwell, Sperling, Kaizer. Объемы впечатляют – 140 миллионов пистолетных, 200 миллионов охотничьих и 45 миллионов винтовочных. При этом турки вкладывают большие деньги в развитие производства специальных боеприпасов, исследовательские программы.

В первый день открытия форума "Армия-2019" стенд Turac Dis Ticaret посетил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

“ В отличие от IDEX здесь больше военной техники, очень эффектные динамические демонстрации. И делегации из других стран именно те, которые нужны для налаживания контактов ”

"На выставку мы привезли стрелковое оружие и боеприпасы калибра 5,56, 7,62 и 9 миллиметров, а также для травматики. Мы сейчас усиленно ищем партнеров для выхода на российский рынок и контакты с вашими производителями боеприпасов", – поделился с "Военно-промышленным курьером" заместитель главного управляющего оружейным гигантом Ахмет Акшахин. Часть компонентов для патронного производства, признался собеседник, закупается у иностранных фирм, хотелось бы расширить круг поставщиков. В компании надеются, что контакты на "Армии-2019" помогут найти в России производителей аналогичных изделий. Понятно, что в Москве турки ищут страховочные варианты на случай, если зарубежные коллеги под нажимом политиков откажутся выполнять свои обязательства.

В пакистанском павильоне на форуме "Армия-2018" главной была экспозиция государственной военно-промышленной корпорации Heavy industries Taxila, представлявшая основной боевой танк армии "Аль-Халид". Тогда заместитель главы госкорпорации бригадный генерал Анвар Номан, отвечая на вопрос "ВПК", сделал сенсационное заявление: Исламабад намерен отказаться от украинских двигателей и наладить тесную кооперацию с российским ОПК. Нынче произошла "смена лидера" – основное внимание уделено крупнейшей оборонно-промышленной корпорации страны Pakistan Ordnance Factories (POF). На ее 14 заводах производят стрелковое оружие (автоматические винтовки, пулеметы, минометы), взрывчатку, боеприпасы в широком ассортименте, есть крупные мощности для плавки цветных металлов. Как заявил главный менеджер по производству, POF впервые представлена на форуме "Армия-2019", хотя опыт экспозиций в подобного рода мероприятиях есть – пакистанские оружейники неоднократно участвовали в выставках в Бразилии, Южной Африке. Госкорпорация поставляет продукцию в 40 стран Европы, Африки, Азии, Южной Америки. Налажен экспорт стрелкового оружия и боеприпасов в Афганистан, Ирак, Хорватию. По словам Мухаммада Шафика, главная задача сейчас – не только продвинуть свое оружие, но увидеть новые технологии из других стран. И польза, по его словам, есть – переговоры проводятся каждый день.

В Закавказье идут своим путем

Впервые на V международном военно-техническом форуме "Армия-2019" работал павильон Азербайджана. Как рассказал советник министра обороны республики Азад Мамедов, в Москву привезли образцы стрелкового оружия – автоматы, снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы, боеприпасы к стрелковому оружию и средствам ближнего боя, а также к легкой артиллерии. В павильоне было представлено большинство предприятий, входящих в национальный ОПК.

"Образец управляемой авиационной бомбы калибра 250 килограммов, – обратил внимание "Военно-промышленного курьера" Азад Мамедов, – совместный проект с турецкой компанией, которая поставляет нам стабилизатор и управляемую головную часть. Впервые привезли произведенную в Азербайджане 30-мм автоматическую пушку – аналог советского орудия 2А42".

У азербайджанских оружейников налажен тесный контакт с российским концерном "Калашников" – в павильоне можно увидеть произведенные по лицензии автоматы калибра 7,62, разработанные на базе АК-74М.

Фото: Сергей Карпачев

Интерес у специалистов вызвали две снайперские винтовки азербайджанской выделки. Одна калибра 7,62 на 51 миллиметр с дальностью стрельбы тысяча метров. Ее серийно производят для силовых структур республики, предлагают и на экспорт. Вторая – полуавтоматическая винтовка под калибр 7,62 на 54 миллиметра сделана по заказу Министерства обороны Азербайджана.

На вопрос "ВПК", над чем сейчас работает оборонный комплекс, Мамедов ответил, что основные усилия направлены на производство боеприпасов: "В советское время на территории Азербайджана не было ни одного военного завода, да и гражданские в основном занимались не "железом", а ремонтом и производством электроники. После того как Азербайджан обрел независимость, указом президента было создано Министерство обороны и промышленности. С нуля построили патронный завод и предприятие по производству других боеприпасов".

На форуме у азербайджанской делегации был напряженный график – на встречах с представителями российского ОПК обсуждались вопросы военно-технического сотрудничества. Если говорить о перспективе, то в 2020 году в национальном павильоне, вероятно, появятся новые образцы стрелкового оружия и боеприпасов, над которыми сейчас идет работа.

Армянский ОПК традиционно участвует в форуме и разворачивает экспозицию, привлекающую повышенное внимание посетителей. "В этом году мы привезли продукцию 12 компаний, но это лишь толика того, что есть в нашей стране. Хотели представить максимально широкий спектр – от амуниции и бронежилетов до беспилотных летательных аппаратов. Можно ознакомиться с тепловизионной техникой и радарами, оптикой, стрелковым вооружением. Все сделано исключительно собственными силами", – рассказал руководитель аппарата Военно-промышленного комитета Армении Ваграм Тепеликян.

В советское время республика отличалась тем, что значительная часть научных сил и предприятий промышленности работала на ВПК СССР, но финального производства продукции здесь не было. Так что его тоже пришлось создавать фактически с нуля. В 80-е, по словам Тепеликяна, Армению называли "Силиконовой долиной Советского Союза", то есть научный потенциал и наработки были. И их использовали с умом, в чем можно убедиться на стенде, где представлена система "Шанс", предназначенная для борьбы с дронами, состоящая из электромагнитной пушки, тепловизора и ПЗРК "Игла".

Армянский ОПК, по словам Ваграма Тепеликяна, в 2016 года получил дополнительный импульс – высокотехнологичные компании начали получать много заказов из-за рубежа: "В следующий раз у нас павильон будет намного больше. Что делегация и бизнес ожидают от этой выставки? Себя показать, на мир посмотреть. Если серьезно, то выставка "Армия" стала великолепной площадкой для создания горизонтальных связей. Здесь наши предприятия нашли новых партнеров, и я думаю, этот процесс продолжится".

Южная Африка сосредотачивается

Делегация из ЮАР второй раз представляет свою оборонную промышленность на форуме "Армия". По словам Ндлоу, менеджера SAAMDEC, в павильоне можно ознакомиться с тем, что производят четыре южноафриканские корпорации, занимающиеся военными технологиями.

"Я первый раз в Москве, и впечатление от форума великолепное. Мы не раз представляли свою продукцию, скажем, в Абу-Даби на выставке IDEX. В отличие от нее здесь больше военной техники, очень эффектные динамические демонстрации. И делегации из других стран именно те, которые нам нужны для налаживания контактов", – признался господин Ндлоу. Огромное впечатление на него произвел танковый биатлон, который уже стал своеобразной визитной карточкой подмосковного форума.

Южноафриканский ОПК заинтересован в расширении контактов и продаж, поэтому в 2020 году делегация из ЮАР снова будет в Москве. Как заметил представитель SAAMDEC, министр обороны и по делам военных ветеранов Носисиве Маписа-Нкакула при знакомстве с выставочным павильоном государства заявила, что в следующий раз они точно будут участвовать в очередном форуме "Армия" и делегация ЮАР существенно расширит представительство – возможно, до десяти компаний.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года