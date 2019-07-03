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03.07.2019
Интерфакс-АВН

Российско-монгольские учения "Селенга-2019" стартуют 15 августа

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Селенга-2017
Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Совместные российско-монгольские учения "Селенга-2019" пройдут с 15 по 24 августа на полигоне "Мунх Гэт" в Республике Монголия, сообщает пресс-служба Восточного Военного округа (ВВО).

"В учении "Селенга" от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, а также подразделения реактивных систем залпового огня, самоходной артиллерии, РХБ защиты, разведки, медицинского обеспечения, вертолеты Ми-24 и Ми-8амтш", - говорится в сообщении.

В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.

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