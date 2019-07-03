Российско-монгольские учения "Селенга-2019" стартуют 15 августа

Церемония открытия российско-монгольского учения Селенга-2017 в пустыне Гоби в Монголии. 31 августа 2017.

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Совместные российско-монгольские учения "Селенга-2019" пройдут с 15 по 24 августа на полигоне "Мунх Гэт" в Республике Монголия, сообщает пресс-служба Восточного Военного округа (ВВО).

"В учении "Селенга" от ВВО примут участие мотострелковые и танковые подразделения, минометная батарея, а также подразделения реактивных систем залпового огня, самоходной артиллерии, РХБ защиты, разведки, медицинского обеспечения, вертолеты Ми-24 и Ми-8амтш", - говорится в сообщении.

В учениях планируется задействовать более тысячи военнослужащих РФ и Монголии.