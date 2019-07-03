Войти
03.07.2019
Lenta.ru

В США российскую "Армату" назвали неконкурентоспособной

591
0
0
Источник изображения: Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 "Армата" из-за его чрезмерно высокой цены, пишет The National Interest.

Издание обратило внимание на завершившийся 30 июня в России форум "Армия 2019", в рамках которого "Рособоронэкспорт" воздержался от планов по продаже за рубеж боевых машин на основе платформы "Армата".

"Вероятно, это связано со значительными производственными затратами платформы Armata, которые потенциально могут быть преодолены путем разработки менее дорогих вариантов для экспорта в будущем", — пишет The National Interest.

В апреле издание заявило, что Т-14 "Армата" опережает по стоимости и тактико-техническим характеристикам западные боевые машины, но остается слишком дорогим для России.

В феврале в России Т-14 "Армата" назвали музейным экспонатом.

В том же месяце сообщалось, что в 2019 году российская армия получит 12 танков Т-14 "Армата" и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 "Армата" из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Армата
Компании
Минoбороны РФ
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
29.08.2018
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
09.09.2016
Армия примеряет обновки
02.06.2016
«Мистраль» уходит в Каир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.07 21:45
  • 13
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 03.07 21:32
  • 76
Шойгу заявил, что Россия должна выработать новую теорию ведения войн
  • 03.07 21:24
  • 2
Цена Falcon 9 упала
  • 03.07 21:21
  • 5
В Египет отправлена очередная партия разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
  • 03.07 21:21
  • 2
Лукашенко не хочет ни в НАТО, ни в Россию, и поэтому предлагает всем белорусам служить в армии
  • 03.07 21:06
  • 2
На открывшемся под Ростовом региональном этапе "Армии-2019" показали "танковый вальс"
  • 03.07 20:35
  • 3
Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"
  • 03.07 19:53
  • 28
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 03.07 19:37
  • 7
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 03.07 18:55
  • 1
Sina (Китай): Россия хочет построить новые корабли, которые лучше, чем китайские эсминцы типа 055. Однако они пока на стадии проектирования
  • 03.07 18:35
  • 5
Вертолет Ка-52 может получить новую дальнобойную ракету от Ми-28НМ
  • 03.07 18:16
  • 13
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 03.07 18:00
  • 3
Производство комплексов "Авангард" идет по графику
  • 03.07 17:40
  • 1
Проблемы "Танкового биатлона": Тренировка на одной, выступление на другой технике
  • 03.07 17:24
  • 4
Источник: РЛС "Воронеж-СМ" планируется построить в Крыму к концу 2020 года