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03.07.2019
ТАСС

Второй полет самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года

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Военно-транспортный самолет Ил-112В
Военно-транспортный самолет Ил-112В.
Источник изображения: © Артур Саркисян/ТАСС

При этом главный конструктор Ил-112В Сергей Ляшенко не назвал конкретную дату

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Второй полет военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в начале 2020 года, сообщил ТАСС главный конструктор Ил-112В Сергей Ляшенко.

"В начале 2020 года. Дату не загадываем", - сказал он, отвечая на вопрос о дате второго полета Ил-112В.

Самолет Ил-112В 30 марта успешно совершил свой первый испытательный полет с аэродрома Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Общая продолжительность первого полета составила около 45 минут. Новым военным самолетом управлял летчик-испытатель ПАО "Ильюшин" Герой России Николай Куимов.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Согласно заявленным тактико-техническим характеристикам, он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Турбовинтовой Ил-112В предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Проекты
2020-й год
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