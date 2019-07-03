"Витязь" в засаде

Что заставляет Россию вернуться к идеям построения ПВО, предложенным еще в 80-е

Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь" остается одним из самых загадочных российских средств противовоздушной обороны. До недавнего времени вообще не было понятно, появится ли новейшая ЗРС "в железе". Или разделит судьбу другой многообещающей системы – "Морфей". Последняя представляет собой классический "долгострой". С 2007 года не появилось даже макета "Морфея" в реальную величину. В конце прошлого года стало известно, что "Витязь" завершает испытания и в ближайшее время начнутся поставки системы в войска. Новинку весной нынешнего года показали президенту России Владимиру Путину в ходе его визита в 929-й государственный летно-исследовательский центр. "Витязь" был представлен в экспозиции закончившегося на прошлой неделе форума "Армия-2019". Уже известно, что первые комплекты С-350 поступят в Военную академию воздушно-космической обороны им. маршала Г. К. Жукова. А первой воинской частью, которую перевооружат на "Витязи", скорее всего станет 25-я зенитно-ракетная бригада, дислоцированная в Абакане. Но возникает вопрос: для чего Воздушно-космическим силам России "Витязь"?

Подробнее об этом – в следующем номере "ВПК".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года