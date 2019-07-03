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03.07.2019
Военно-промышленный курьер

"Грач" ждет признания летной годности

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Источник изображения: У "Грача", представленного на форуме "Армия-2019", – генеральный директор "Социум-А" Руслан Ашурбейли (справа) и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев. Фото: Александр Омельянчук

Коптер из Арзамаса вышел на связь отечественного производства

Беспилотник вертолетного типа "Грач", над созданием которого работают конструкторы АПКБ и Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина, впервые показали министру обороны РФ Сергею Шойгу на форуме "Армия-2018". Тогда его признали одним из девяти наиболее перспективных инновационных проектов, представленных на выставке.

В нише дронов грузоподъемностью до 50 килограммов у "Грача" при его сравнительно небольших габаритах и весе конкурентов немного. Кроме того, арзамасцы скомпоновали БЛА так, что на его борту возможно разместить камеры различного типа, это выделяет аппарат среди дронов сходного класса.

Существенно и то, что беспилотник может находиться в воздухе без дозаправки до шести часов и перемещаться со скоростью 160 километров в час. Максимальная дальность полета коптера тоже впечатляет – более трехсот километров.

“ "Грач" получил отечественные системы связи и навигации, созданные в Красноярске, Краснодаре и Зеленограде ”

Изделие арзамасцев предназначается для координации действий при тушении пожаров, ликвидации стихийных бедствий, для создания устойчивой связи при проведении спасательных работ в горах, обследования водных бассейнов. Но в первую очередь дрон планируется использовать для работы в силовых структурах в комплексах радиоэлектронной борьбы.

Сегодня перед конструкторами поставлена задача в максимальной степени заместить импортную элементную базу. Вместе с тем идет модернизация БЛА – снижен вес носителя, некоторые детали заменены композитными. Улучшена аэродинамическая форма пеленгатора, что делает дрон более маневренным и устойчивым к ветру. В этой компоновке проведены первичные летные испытания.

"Грач" получил отечественные системы связи и навигации, созданные соисполнителями проекта – предприятиями в Красноярске, Краснодаре и Зеленограде.

Стоит отметить, что все работы ведутся на деньги АПЗ. Начато лицензирование беспилотника для получения сертификата летной годности в соответствии с Воздушным кодексом России. Параллельно в Московском авиационном институте приступили к разработке программы обучения операторов дрона "Грач". Первый поток инженеров АПЗ и АПКБ приступит к занятиям во втором полугодии 2019 года.


Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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