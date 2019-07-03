Экспозиция Армении на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"

Информационное агентство REGNUM опубликовало небезынтересный материал Леонида Нерсесяна "ВПК Армении продемонстрировал технологический скачок на "Армии-2019" об экспозиции оборонной промышленности Армении на состоявшемся с 25 по 30 июня 2019 года в Кубинке Пятом Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Тепловизионные приборы производства Армении на стенде министерства обороны Армении в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". кубинка, июнь 2019 года (с) Дарья Антонова / ИА REGNUM.

Союзники России по ОДКБ - Армения, Белоруссия и Казахстан ежегодно принимают активное участие в выставочной экспозиции международного военно-технического форума "Армия". При этом надо отметить ежегодный рост площади стенда и количества экспонатов от Армении - на "Армии-2019" была продемонстрирована продукция 12 компаний. Ко всему прочему, армянская делегация бывает уже традиционно представлена на уроне министра обороны и принимает активное участие в деловой программе - на "Армии-2019" были подписаны несколько неназванных новых контрактов с российскими производителями. Посмотрим, какие новые изделия продемонстрировали армянские оружейники на этот раз.

Тепловизионные устройства - технологический скачок последних лет

Одни из наиболее интересных устройств были продемонстрированы компанией "Арагац" - целая линейка тепловизионных устройств, часть из которых ранее публично не показывали. В первую очередь это касается модернизированного комбинированного (оптический и тепловизионный каналы) прицела наводчика боевой машины пехоты БМП-2, который создан на замену морально устаревшего штатного прицела БПК-2−42. Новый прицел позволяет обнаруживать цели типа "танк" на расстоянии 9200 метров и распознавать их с 3300 метров, в отличие от оптического и ночного каналов, тепловизионный достаточно хорошо работает в условиях дымовых завес и плохой погоды. Нельзя сказать, что устройство является уникальным, однако оно выдержано в рамках концепции "цена-качество" - устаревающие БМП-2, которые в большом количестве стоят на вооружении армянской армии (как и многих других), требуют модернизации, однако она не должна стоить как приобретение новой боевой машины.

Тоже самое касается и тепловизионного прибора механика-водителя и тепловизионного прицела наводчика танка Т-72А - они уже демонстрировались год назад и по техническим характеристикам близки к прицелу БМП-2, к тому же в заметной степени унифицированы с ним. В случае с Т-72А главный интерес в том, что в мире имеется определённый вакуум в теме модернизации машин этого типа - тот же российский пакет Т-72Б3 можно применять только к Т-72Б образца 1985-го, к более ранним моделям он не подходит. При этом отказаться от этих машин многие страны, включая Армению, не смогут ещё достаточно долго, а значит, есть и рынок для их модернизации. Опять-таки, не самый сложный, но эффективный тепловизионный прицел позволяет увеличить прицельную дальность стрельбы ночью с 500 метров (без включения демаскирующего осветителя) до 3300 метров (это больше, чем позволяют характеристики основного орудия Т-72А). По словам представителя компании "Арагац", ведутся работы и над более сложной системой управления огнём для модернизации относительно современных танков Т-72Б.

Помимо вышеуказанных устройств были показаны тепловизионный наблюдательный прибор (дальность обнаружения автомобиля 8000 метров, распознавания - 4200 метров), тепловизионный прицел для противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Фагот" (дальность обнаружения автомобиля - 6000 метров, распознавания - 4200 метров), тепловизионная насадка для советской артиллерийской буссоли ПАБ-2М (используется для обнаружения и измерения координат цели) и др.

В целом ряд показанных устройств демонстрирует серьёзные шаги в сторону обеспечения вооружённых сил (ВС) Армении возможностью вести высокоэффективные боевые действия ночью, часть изделий может оказаться интересной и небогатым странам, имеющим парк советской бронетехники и другого вооружения.

Разработка полноценных радиолокационных станций

Впервые на "Армии" демонстрировались и радиолокационные станции (РЛС) армянской разработки и производства (в виде масштабированных моделей). Наиболее распространённой и известной моделью РЛС в Армении сегодня является MJ-25, разработанная "Ереванским научно-исследовательским институтом средств связи" (ЕрНИИСС). Эта двухкоординатная частично стационарная РЛС метрового VHF-диапазона, работающая в автономном режиме (без экипажа) 24 часа в сутки, способна обнаруживать цели типа "транспортный самолёт" на дальности до 400 км, "истребитель" или "вертолёт" на дальности до 300 км, "крылатая ракета" на дальности до 100 км и "беспилотник" на дальности до 50 км. При этом метровый диапазон позволяет с высокой эффективностью обнаруживать и малозаметные цели. Данная разработка позволяет создавать над Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой сплошное радиолокационное поле. Отдельно надо отметить, что электроника РЛС вынесена далеко от антенного поста и, в отличие от него, высокомобильна, что практически исключает риск поражения военнослужащих в случае применения противорадиолокационных ракет (они летят на излучение РЛС, а значит, на антенный пост), к тому же под удар попадает самая недорогая часть комплекса, которую можно быстрее всего заменить.

Другое направление - это трёхкоординатные РЛС с активной фазированной антенной решёткой сантиметрового S-диапазона. Этот тип устройств демонстрировался в двух вариантах, сильно унифицированных друг с другом - MARK1−3D и MARK5−3D. Разница в том, что первый состоит из 1024 приёмопередающих модулей, а второй из 5120, что сказывается на габаритах и тактико-технических характеристиках. Менее мощный MARK-1−3D способен обнаруживать цели с эффективной поверхностью рассеяния (ЭПР - чем она меньше, тем менее цель заметна для РЛС) 6 м кв. со 160 км, с ЭПР 2 м кв. со 125 км и с ЭПР 0,1 м кв. с 55 км, при этом максимальная высота обнаружения цели составляет 200 км, а вес комплекса без шасси составляет 2 тонны. Более мощный, но весящий 17 тонн MARK5−3D может обнаруживать цели с ЭПР 6 м кв. с 450 км, с ЭПР 2 м кв. с 350 км и с ЭПР 0,1 м кв. со 150 км, при этом максимальная высота обнаружения целей достигает 400 км. Для обеих моделей РЛС максимальная скорость обнаруживаемой цели составляет 1500 м/с (5400 км/ч), а количество одновременно выявляемых целей равно 300.

Третье изделие - мобильная трёхкоординатная РЛС обнаружения и сопровождения STR-10−50 сантиметрового X-диапазона. Дальность обнаружения целей с ЭПР 5 м кв. составляет 100 км, с ЭПР 2 м кв. - 80 км, с ЭПР 1 м кв. - 50 км, с ЭПР 0,1 м кв. - 10 км и с ЭПР 0,05 м кв. (показатель для самых малозаметных беспилотников) - 5 км.

Надо сказать, что в области разработки РЛС достигнуты определённые успехи и на внешнем рынке, к примеру, иранская РЛС с фазированной антенной решёткой Najm-802 была также разработана ЕрНИИСС. Обеспечение же себя недорогими, но достаточно эффективными РЛС различного типа позволяет Армении постепенно отказываться от наиболее устаревших советских аналогов, улучшая уровень контроля за воздушным пространством.

Отметим и другой факт - вся система ПВО Армении объединена в рамках автоматизированной системы управления (АСУ), куда стекается и обрабатывается вся информация со всех средств обнаружения и поражения. В эту систему уже даже начинают интегрировать переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), что демонстрировал один из премьерных экспонатов на "Армии-2019" - опорно-пусковая установка ПЗРК. На одной переносной платформе объединены ПЗРК "Игла-С" или "Верба", система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), рассчитанная на подавление сигналов управления БПЛА и спутниковой навигации, а также компьютер, подсоединенный к единой АСУ ПВО Армении. Именно в последнем устройстве и главное преимущество комплекса - теперь оператору ПЗРК даже не надо визуально искать авиацию противника, он будет видеть всю информацию с радиолокаторов и других средств обнаружения на экране, а в нужный момент даже получит углы поворота орудия. Это заметно повышает скорость реакции оператора и упрощает применение ПЗРК. Компактная система РЭБ, по-видимому, интегрирована в комплекс для борьбы с небольшими дронами, которые не требуют для уничтожения использования дорогостоящей зенитной ракеты.

Беспилотная авиация продолжает развиваться

Впервые на "Армии" свою продукцию демонстрировала частная компания UAV Lab LLC, которая привезла на выставку три модели беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Первая - квадрокоптер-камикадзе "Бзез", несущий боевую часть весом 4,6 кг на дальность до 8 км. По словам разработчика, зона поражения осколочно-фугасной боевой частью равна 400 м кв.

Вторая - UL-300 самолётного типа, крайне напоминающая израильский БПЛА Orbiter 2. Радиус действия UL-300 составляет 50 км, при этом он может находится в воздухе до 3 часов. Беспилотник может применяться и как разведчик, и как барражирующий боеприпас (при необходимости несёт боевую часть весом 2 кг).

Третья модель UL-100 - небольшой БПЛА, выполненный по схеме "летающее крыло", способный находиться в воздухе до 70 минут и имеющий радиус применения 18 км.

Первые два изделия вызывают большой интерес, так как позволяют с высокой точностью поражать цели на поле боя, при этом стоят на порядок дешевле израильских аналогов, приобретаемых Азербайджаном. Даже с учётом того, что израильские БПЛА в техническом смысле и превосходят армянские, в случае с барражирующими боеприпасами также очень важны количество и стоимость, так как аппарат является одноразовым. Надо сказать, что в Армении наметилась серьёзная конкуренция в области разработки БПЛА - сразу не менее пяти компаний ищут своё место в гособоронзаказе, при этом только одна из них государственная (Военно-авиационный институт им. А. Ханферянца). На "Армии-2017" демонстрировался БПЛА "Арми-55М" - базовая модель именно этого производителя, широко распространённая в ВС Армении.

Армянские бронежилеты и бронепластины 6-го класса

Отдельного внимания достойна армянская военная экипировка, которая ранее в рамках форумов "Армия" не демонстрировалась. Наибольший интерес представляют армянские бронежилеты с бронепластинами 6-го класса VAHAN. Они сделаны из керамики, и потому весят достаточно немного - на уровне мировых изделий этого типа, при этом заявленный класс защиты обеспечивает удержание боеприпаса калибра 7,62 мм снайперской винтовки СВД. Единственным недостатком пластины можно назвать её большую толщину, из-за чего её применение с бронежилетами других производителей может оказаться затруднительным. Кроме того, стоит отметить и несколько моделей обуви для военных, производящихся в Армении. Интересно, что как обувь, так и другая экипировка также производятся и реализуются в России, хотя базовые предприятия находятся в Армении.

В целом надо отметить серьёзный прогресс армянского ВПК за последние годы, постепенное увеличение и улучшение качества армянских экспозиций на международных выставках. Конечно, недостатков пока всё равно очень много, но положительная динамика видна даже только в рамках ежегодного российского международного военно-технического форума "Армия".

Тепловизионный прицел производства Армении наводчика танка Т-72А в экспозиции Пятого Международного военно-технического форума "Армия-2019". кубинка, июнь 2019 года (с) Дарья Антонова / ИА REGNUM.

Опорно поворотная пусковая установка ОПУ переносного зенитного ракетного комплекса (с) Дарья Антонова / ИА REGNUM.

Квадрокоптер-бпрражирующий боеприпас "Блез" производства армянской компании UAV Lab LLC (с) Дарья Антонова / ИА REGNUM.

Малый многоцелевой беспилотный летающий аппарат UL-100 производства армянской компании UAV Lab LLC (с) Дарья Антонова / ИА REGNUM.