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03.07.2019
bmpd.livejournal.com

120-мм самоходное орудие "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП

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На проходившем с 25 по 30 июня 2019 года в Кубинке Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019" нижегородское АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") представило материалы по находящемся в стадии испытаний 120-мм самоходному орудию "Магнолия", размещенному на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь". Как можно судить, боевое отделение 120-мм самоходного орудия "Магнолия" взято от 120-мм самоходного орудия 2С31 "Вена" (с артиллерийской частью 2А80).

Опытный образец разработанного АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") 120-мм самоходного орудия "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь".(с) АО "ЦНИИ "Буревестник"

Рекламный буклет АО "ЦНИИ "Буревестник" о 120-мм самоходном оруди "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь".(с) АО "ЦНИИ "Буревестник" (via otvaga2004.mybb.ru )

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С31 Вена
Компании
Буревестник
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
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