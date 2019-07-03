120-мм самоходное орудие "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП

На проходившем с 25 по 30 июня 2019 года в Кубинке Пятом международном военно-техническом форуме "Армия-2019" нижегородское АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") представило материалы по находящемся в стадии испытаний 120-мм самоходному орудию "Магнолия", размещенному на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь". Как можно судить, боевое отделение 120-мм самоходного орудия "Магнолия" взято от 120-мм самоходного орудия 2С31 "Вена" (с артиллерийской частью 2А80).

Опытный образец разработанного АО "ЦНИИ "Буревестник" (входит в состав АО "НПК "Уралвагонзавод") 120-мм самоходного орудия "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь".(с) АО "ЦНИИ "Буревестник"

Рекламный буклет АО "ЦНИИ "Буревестник" о 120-мм самоходном оруди "Магнолия" на базе двухзвенного транспортера ДТ-30МП "Витязь".(с) АО "ЦНИИ "Буревестник" (via otvaga2004.mybb.ru )