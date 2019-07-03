Взвод на винтах: российские войска переходят на боевые мини-коптеры

Подразделения БПЛА будут созданы во всех дивизиях спецназа и морской пехоты

Российские войска взяли на вооружение квадрокоптеры. В ближайшие несколько лет эти небольшие аппараты появятся в дивизиях и бригадах Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также у спецназовцев и морских пехотинцев. Планируется, что новые летные средства будут выполнять не только разведывательные задачи, но и наносить удары по целям миниатюрными бомбами. Эксперты отмечают, что в ближайшем будущем мини-БПЛА станут чрезвычайно эффективным оружием.

Операторы беспилотных летательных средств Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Решение об оснащении подразделений беспилотной авиации квадрокоптерами уже принято, сообщили "Известиям" в Минобороны. В настоящее время такие роты действуют во всех бригадах и дивизиях Сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и спецназа. Согласно планам военного ведомства один из взводов в каждой из них будет укомплектован именно мини-БПЛА.

Первые образцы новых аппаратов уже поступили в части 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. По итогам анализа их применения беспилотники будут доработаны производителем и направлены сначала в соединения ВДВ и спецназначения, а со временем и во все части Сухопутных войск. Ожидается, что Воздушно-десантные войска получат квадрокоптеры уже в нынешнем году.

Первоначально дроны будут использовать для разведки, но со временем они получат и огневые возможности, рассказали источники в Минобороны, — сейчас для них разрабатываются миниатюрные бомбы.

Лучший в городе

Характеристики военных беспилотников неизвестны. Если говорить о квадрокоптере как таковом, то есть об аппарате с четырьмя несущими винтами, то, как правило, такие БПЛА могут поднять не более 1 кг — это вес пехотной осколочной гранаты или небольшого самодельного взрывного устройства. Случаи применения мини-БПЛА неоднократно отмечались в ходе военных конфликтов последних лет.

Более тяжелые машины, с шестью или восемью винтами (гексакоптеры и октокоптеры), могут нести на борту более серьезную нагрузку — до 20 кг. Этого достаточно, чтобы снарядить аппарат достаточно мощным зарядом, к примеру, кумулятивным снарядом или боеприпасом от реактивной системы залпового огня.

Военная техника глазами квадрокоптера Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Уже проводились эксперименты, когда к коптеру подвешивали одноразовый гранатомет, огнемет, боеприпасы весом в несколько килограммов, — рассказал "Известиям" военный эксперт Антон Лавров. — Хороший коптер, изображение с камер которого проецируется на очки виртуальной реальности, можно посадить прямо на крышу движущейся боевой машины. Перспективы у этого типа вооружения достаточно серьезные.

Но даже маленькие коптеры, не способные нести тяжелые боеприпасы, в боях очень полезны, отметил эксперт: их можно использовать для разведки на малых дальностях. Они эффективнее дронов самолетного типа при действиях в городской застройке. Коптеры могут зависать на месте, проникать в помещения, маневрировать на узких улицах или в завалах.

Проверены войной

Коптеры как боевое оружие в последние годы пытались применять боевики в Сирии и Ираке. Российские военные даже прозвали их "джихад-авиацией". На счету таких изделий, оснащенных импровизированными бомбами, несколько десятков подбитых сирийских танков и боевых машин. Эти беспилотники атаковали и российских военных инженеров, наводивших переправы через Евфрат, но сорвать выполнение задачи им не удалось.

Наиболее известный случай применения самодельных беспилотников с бомбами произошел в начале прошлого года. Тогда впервые в истории была использована тактика массовой атаки дронов, с которой пришлось столкнуться российской армии в Сирии. На базы Хмеймим и Тартус боевики направили более десятка начиненных взрывчаткой БПЛА. Аппараты были частично уничтожены российскими средствами ПВО, частично перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы. Расчет при таких атаках делается на то, что средства разведки и ПВО просто не успеют отследить и уничтожить все цели и хоть один аппарат прорвется и нанесет удар. С учетом невысокой стоимости коптеров даже одно попадание может "окупить всё предприятие".

Беспилотные летательные аппараты, участвовавшие в атаке на российские военные объекты в Сирии Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ранее замглавы Государственного центра беспилотной авиации подполковник Андрей Лайковский в интервью "Известиям" рассказал, что в Сирии российские войска впервые столкнулись с массированным применением малых беспилотных аппаратов типа коптер. Боевики собирали их из заказанных по интернету комплектующих и активно использовали для разведки, минирования и даже бомбардировок.

По словам Андрея Лайковского, российские специалисты подробно изучили опыт применения беспилотников на поле боя и приступили к разработке системы борьбы с новой угрозой. В то же время квадрокоптеры было решено поставить на службу в армии РФ.

Роман Крецул, Алексей Рамм