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03.07.2019
Известия.ru

В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

Систему противовоздушной обороны страны ждет серьезная реформа. В составе каждой армии ВВС и ПВО появится мобильный резерв из полка противовоздушной обороны (ПВО). Эти сформированные с нуля части получат на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Планируется, что новые полки будут прикрывать важные стратегические объекты и усилят уже развернутые подразделения ПВО. До конца 2019 года зенитный ракетный полк мобильного резерва будет создан в структуре Воздушно-космических сил (ВКС), недавно анонсировал появление первой такой части министр обороны Сергей Шойгу.

Систему противовоздушной обороны страны ждет серьезная реформа. В составе каждой армии ВВС и ПВО появится мобильный резерв из полка противовоздушной обороны (ПВО). Эти сформированные с нуля части получат на вооружение зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", рассказали "Известиям" источники в Минобороны. Планируется, что новые полки будут прикрывать важные стратегические объекты и усилят уже развернутые подразделения ПВО. До конца 2019 года зенитный ракетный полк мобильного резерва будет создан в структуре Воздушно-космических сил (ВКС), недавно анонсировал появление первой такой части министр обороны Сергей Шойгу.

Опыт Сирии

Мобильные резервные части заполнят пустоты в обороне и будут действовать из засад, пояснил "Известиям" бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— Командование, опираясь на данные разведки, должно заранее определить уровень угроз и поставить задачи мобильным частям ПВО, — рассказал он. — Ряд позиций будет подготовлен в мирное время: на нескольких направлениях создадут запасные площадки для пусковых установок — это ускорит развертывание комплексов. Засады же обычно организуют в ущельях, вдоль железных дорог или в устьях рек, где самолеты противника могут подобраться к цели на минимальной высоте, то есть долго оставаясь незамеченными.

В современной войне, когда системами ПВО защитить все важные объекты невозможно, роль мобильных резервов возрастет многократно, считает военный эксперт Антон Лавров. В качестве примера, подчеркнул он, можно привести удар крылатыми ракетами по авиабазе Эш-Шайрат в апреле 2017 года. Базируясь на данных разведки о том, что база не защищена, американцы безнаказанно нанесли удар по самолетам сирийских ВВС, стоящим в ангарах.

— Сирийцам тогда не хватило резервов, чтобы эффективно прикрыть базу средствами ПВО, — отметил Антон Лавров.

При необходимости новые мобильные полки ПВО могут быть переброшены за несколько часов не только в любую часть страны, но и за ее пределы. Соответствующий опыт российские военные получили в середине 2010-х, когда в сверхкороткие сроки были созданы группировки ПВО в Крыму, а также в Сирии.

Примером скрытной и быстрой операции по передислокации комплексов может служить и переброска дивизионов одной из модификаций С-300 для сирийской армии осенью прошлого года. О ней стало известно только после того, как в интернете появились фотографии выгружаемых из грузовых военно-транспортных самолетов боевых машин комплекса.

Новая сверхмобильность

Современная концепция создания мобильных бригад ПВО появилась в начале 1990-х. Старые зенитные ракетные комплексы С-75, С-125 и С-200 не отличались высокой подвижностью, поэтому противовоздушная оборона строилась по принципу прикрытия объектов. ЗРК защищали конкретные города, инфраструктурные, транспортные, промышленные и военные предприятия и части. Маневр силами ПВО мог осуществляться только в пределах отведенных позиционных районов. При такой тактике после отражения первого удара средства ПВО могли переместиться на запасные позиции, подготовленные в нескольких километрах от основных, чтобы не стать легкой мишенью во время очередного удара противника.

Резервные части ПВО появились после создания новой зенитной ракетной техники — знаменитых С-300. Их можно быстро перекинуть на большое расстояние и тут же привести в боевую готовность.

Первое мобильное соединение было вооружено высокомобильными системами С-300ПС, рассказал "Известиям" бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Сначала оно базировалось в Прибалтике, позже его вывели в подмосковную Рузу, где на его базе развернули 14-ю мобильную дивизию ПВО, которая могла оперативно выдвинуться в район Ржева, Пскова или Великого Новгорода. То есть прикрыть северо-западное направление от Москвы, — пояснил он. — Дивизия была в прямом подчинении главкома войск ПВО. Автоматическая система позволяла управлять всеми пусковыми установками из единого центра. Всего в соединении числилось девять дивизионов "трехсоток", что было серьезной силой.

Однако через несколько лет при сокращении вооруженных сил дивизию расформировали. К идее мобильного резерва ПВО вернулись в 2013 году, когда был создан уникальный 1721-й зенитно-ракетный полк, вооруженный "Панцирями-С" и "Буками-М2". Он прикрывал спортивные и инфраструктурные объекты во время Олимпиады-2014 в Сочи. Менее подвижные "Буки" отвечали за район Большого Сочи в целом, а "Панцири" постоянно перемещались, беря под защиту тот или иной спортивный объект в зависимости от места проведения мероприятий.

"Панцирь" с "Триумфом"

ЗРК ближнего боя "Панцирь", которые получат новые полки, при необходимости могут действовать в тандеме с С-300 разных модификаций, С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф". Дальнобойные системы возьмут на себя наиболее опасные и удаленные цели, а "Панцири" будут отвечать за уничтожение дронов, крылатых ракет и управляемых боеприпасов на ближней дистанции.

"Витязи" и "Панцири" уже сейчас могут быть связаны автоматизированной системой управления — это позволяет нескольким комплексам получать целеуказания и команды на уничтожение из единого командного пункта.

Маневры, на которых решаются подобные задачи, уже идут. Так, в прошлом году в 185-м центре боевой подготовки ВКС на полигоне Ашулук в Астраханской области были проведены экспериментальные тактические учения новейших зенитных систем. Задача для сведенных в единую систему комплексов С-400 "Триумф" и "Панцирь-С" состояла в отражении массированных ударов: проверялась возможность объединения систем разного класса и радиуса действия.

Система противовоздушной обороны России активно совершенствуется. Благодаря введению в строй радиолокационных станций (РЛС) типа "Воронеж" и загоризонтной РЛС "Контейнер" по периметру страны создано единое радиолокационное поле. Ожидается, что скоро на вооружение начнут поступать новые системы С-500 "Прометей", которые предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников и низкоорбитальных спутников.

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29Б6 Контейнер
96К6 Панцирь-С1
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