Громыхнуло в небесах: зачем России нужна "летающая канонерка"

На форуме "Армия-2019" была анонсирована разработка нового самолета поддержки войск

Одной из наиболее интересных новостей прошедшего военно-технического форума "Армия-2019" стало сообщение о ведущихся работах по созданию российского ганшипа — самолета непосредственной поддержки войск с пушечным вооружением на базе транспортника. "Известия" разбирались в подробностях.

Агентство ТАСС со ссылкой на "источник в оборонно-промышленном комплексе" сообщило о начале опытно-конструкторских работ по разработке "летающей батареи", аналога легендарных американских ганшипов семейства AC-130. По сведениям источника, на первом этапе планируется использование в качестве летающей лаборатории переоборудованного Ан-12 с вооружением из двух автоматических 57-мм пушек (очевидно, 2А91), а также "орудий меньшего калибра и автоматических гранатометов". Ранее концерн "Уралвагонзавод" уже озвучивал планы продвигать свое оружие на флот и в авиацию, но конкретики не сообщалось, и эта информация не вызвала большого обсуждения.

Обычный штурмовик новой постройки, тем более "вокруг" орудия, как в свое время делали американский A-10 "Тандерболт II", сейчас крайне маловероятен, а подвесной контейнер для имеющихся имел бы неадекватную массу. И это в очередной раз поднимает вопрос о нужности для отечественных ВВС одного из самых по-хорошему безумных и удивительно удачных вариантов ударного самолета.

Путь от тропы Хо Ши Мина

В истории можно найти много необычных примеров артиллерийского вооружения ударной авиации — чего стоят хотя бы 75-мм танковые пушки, которые ставились на немецкие штурмовики Hs 129 и американские бомбардировщики B-25, или батарея из 88 пистолетов-пулеметов ППШ, установленная в бомбоотсеке советского бомбардировщика Ту-2. В большинстве случае порыв инженерной выдумки и гладкость проекта на бумаге разбивались об овраги реальной эксплуатации, однако в начале 1960-х годов в США небольшой группе энтузиастов, преимущественно из летчиков ВВС, удалось создать удивительно простой, но оказавшийся удачным концепт — батарею из пулеметов, закрепленную в дверном проеме и бортовых люках транспортного самолета, которой предполагалось обстреливать наземные цели, летя вокруг них по кругу. Причем на первых моделях батарея была жестко закрепленной и прицеливание осуществлял летчик — прицел устанавливался по его левую руку. Оттуда же пошла традиция устанавливать орудия по левому борту — командир экипажа просто не смог бы целится, глядя через кабину.

Батарея из 88 ППШ (пистолет-пулемет Шпагина) в бомбоотсеке Ту-2С, 1945 год Источник изображения: Фото: из открытых источников

В век реактивной сверхзвуковой авиации и ядерного оружия оснащенные кустарными "лафетами" с пулеметами "Дугласы" времен Второй мировой (на большее командование первое время не расщедрилось, если не считать новый, но также поршневой транспортник C-131 Samaritan, ставший первым прототипом) смотрелись, мягко говоря, ретроградно, но на дворе был 1964 год, и Пентагон очень интересовался свежими идеями по самолетам противопартизанской борьбы. Через несколько лет команда предпринимателей-энтузиастов почти продаст американским военным для этих целей обновленный "Мустанг" — тот самый легендарный истребитель времен войны.

В декабре 1964 — январе 1965 года успешно прошли войсковые испытания во Вьетнаме, и было получено добро на переоборудование 20 "Дугласов" с "авиационного кладбища". С конца 1965 года боевые вылеты начали условно "серийные" AC-47D Spooky. ВВС США применяли их в боевых условиях четыре года, в дальнейшем передали местным союзникам. Хотя было сбито 12 американских Spooky, эффективность их в качестве средства непосредственной поддержки войск в ночных боях оказалась велика — "Дуглас" мог часами кружить над подвергшимся нападению партизан опорным пунктом и поливать всё шевелящееся вокруг тысячами пуль. Вскоре на основе полученного опыта были созданы новые, еще более тяжело вооруженные машины. Американцы выбрали в качестве платформы для воздушной батареи четырехмоторный турбовинтовой С-130 Hercules, ставший с тех пор основной базой для ганшипов. Первые AC-130A, получившие имя Spectre, начали применяться во Вьетнаме с осени 1967 года.

С тех пор концепция развивалась скорее экстенсивным образом. Наиболее заметным было количество и калибр стволов — начали с двух-трех шестиствольных "Миниганов" калибра 7,62 мм, но быстро обзавелись 20-мм шестиствольными пушками M61 Vulcan, а затем и 40-мм "Бофорсами". Под занавес войны во Вьетнаме, в 1972 году, в бою была опробована ставшая наиболее известным оружием ганшипов 105-мм гаубица. Оружие теперь могло наводиться на цель кабинным экипажем и действовать с куда большей дистанции. Для применения в ночных условиях самолеты оснащались радарами и системами инфракрасного видения. Несмотря на ночной образ жизни, активные и пассивные средства постановки помех и высокую живучесть, "Спектры" сбивали — шесть во Вьетнаме, в том числе четыре за последний год войны, но по эффективности с ними мало что могло сравниться.

Стрелки возле 105-мм орудия в самолете огневой поддержки AC-130U Spooky Источник изображения: Фото: Global Look Press/U.S. Air Force

После Вьетнама развитие ганшипов не закончилось. Они применялись в Южной Америке, Ираке и на Балканах. Нужда в них при отражении неожиданного иракского наступления в конце января 1991 года под Хафджи была столь велика, что их выпускали над полем боя и днем, из-за чего был сбит ("большим" ЗРК) единственный с конца Вьетнама и по сегодняшний день AC-130. Война с террором, объявленная после 11 сентября 2001 года, стала идеальной средой обитания для ганшипов и послужила их дальнейшему распространению — к состоящим на вооружении Командования сил специальных операций ВВС AC-130H/U добавились переделанные более кустарно и оснащенные ракетами транспорты-танкеры KC-130J морской пехоты. На замену стареющим AC-130H серийно производятся AC-130J Ghostrider с классическим артиллерийским комплексом вооружения, обновленным БРЭО, и большим использованием ракет и управляемых бомб, в ближайшей перспективе планируется оснастить их лазерным оружием.

Упрощенными комплектами вооружения оснащаются предназначенные для поддержки сил специальных операций MC-130. Многими авиапроизводителями на выставках предлагаются свои варианты, например французский вариант оснащения C-130 ракетно-бомбовым вооружением или итальянский C-27J Spartan, который с вооружением из 30-мм автоматической пушки "Бушмастер" закупили ВВС Италии. Кустарные же азиатские или южноамериканские машины (в том числе и на базе тех же "Дугласов") и вовсе не поддаются подсчету.

Требования к сегодняшним ганшипам те же, что и в 1960-х: высокая длительность полета, позволяющая долгое время оставаться в патрулируемом районе или "прикрывать" дружественные силы, мощное и точное вооружение, возможность разместить все необходимые средства поиска целей и радиоэлектронной борьбы и достаточный для работы с ними экипаж. Современные бортовые средства обороны, живучесть многомоторного транспортника и особенности боевого применения (в ночное время суток, на безопасном для огня малокалиберной зенитной артиллерии противника расстоянии и имея возможность держать под огневым воздействием цель непрерывно). Утверждения об их высокой уязвимости крайне сомнительны — за почти полвека с вьетнамской войны сбит был только один ганшип, днем и в условиях высокоинтенсивного боя. За это время "обычные" реактивные штурмовики и бомбардировщики сбивались зенитной артиллерией и из ПЗРК десятки раз.

Нужда, выдаваемая за излишество

По очевидным причинам СССР долгое время не испытывал нужды в разработке противопартизанского самолета, и даже когда такая возникла, долгое время она оставалась неприемлемой по политическим соображениям и ввиду узкой ориентации военного строительства исключительно на подготовку к крупной войне с технически развитым противником. Подобные установки сохранились в виде пренебрежительной реакции к любому "оружию, годящемуся только против тапочников" до сих пор.

При этом нельзя сказать, чтобы тематика вооруженных транспортных самолетов полностью обходилась стороной отечественными конструкторами и военными. Серийно была выпущена вооруженная патрульная модификация транспортного Ан-72. Ан-72П, конечно, не был вооружен стреляющей вбок батареей — артиллерийское вооружение ограничивалось устанавливаемым под фюзеляжем пушечным контейнером с двуствольной 23-мм пушкой, но зато они не только выпускались серийно, но и активно применялись. Так, в 2001 году такой самолет погранслужбы потопил судно-нарушитель. Были и более амбициозные проекты, оставшиеся на бумаге. Наиболее известным из них можно считать Ил-114ТОП — созданный на излете СССР проект вооружения новейшего тогда среднего транспортника с двумя орудиями в установленных под фюзеляжем башнях: 120-мм пушкой 2А51 от САУ "Нона" и 30-мм автоматической 2А42, широко используемой на легкой бронетехнике и боевых вертолетах.

Самолет патрульной службы Ан-72П Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Субботин

Трудно сказать, какая судьба будет у нового проекта. Комплекс вооружения выглядит здраво и схож с современными "облегченными" ганшипами, причем возможности 57-мм пушки позволяют уверенно поражать в верхнюю проекцию любую бронетехнику. Вопросы вызывает разве что автоматический гранатомет/гранатометы: если речь о семействе АГС-17(АП-30)/АГС-30, то сомнительна сама возможность попасть во что-либо с самолета со сколько-нибудь значительной дистанции. С другой стороны, они могут заменять крупнокалиберную пушку в деле подавления пехоты противника на открытой местности, так же как 57-мм орудие заменит ее в поражении бронированных целей. Интересным было бы оснащение управляемым ракетным вооружением, благо противотанковые ракеты есть у армии России в большом ассортименте. В нашем случае они пригодились бы не только для поражения целей на большей, чем артиллерия, дальности, но и закрыли бы вопрос с разрушением фортификационных сооружений.

Наиболее важным видится отработка на летающей лаборатории современного прицельного комплекса, обеспечивающего уверенное поражение целей с дистанции несколько километров в любое время суток. К счастью, сейчас для этого можно использовать готовые наработки в виде БРЛС с хорошей разрешающей способностью и оптико-электронные системы, серийно устанавливаемые на последние модификации отечественных боевых вертолетов. С последних же стоит позаимствовать и компоненты бортового комплекса обороны, в первую очередь в виде лазерных систем самообороны от ПЗРК.

В итоге разработки и испытаний (в том числе, возможно, и сопряженных с боевым применением) должен получиться готовый к поставке "под ключ" комплект модернизации транспортного самолета в ганшип. Остается вопрос с платформой — Ан-12 советского производства в ближайшее время уйдут на покой, создававшийся для его замены и ставший после 1991 года украинским Ан-70 в ВКС России по понятным причинам больше не планируется к приобретению. Из производимых — Ил-76МД-90А слишком велик, не оптимален (реактивный, выше скорость, но меньше длительность полета), а Ил-112, наоборот, слишком мал, и комплекс вооружения на него придется устанавливать в сильно урезанном варианте (скорее всего, по образцу AC-27J в виде одной пушки и узлов подвески ракет). Хоть закупай китайские Y-8 — предприимчивые жители Поднебесной свои копии Ан-12 продолжают выпускать в обновленном облике, как и американцы C-130J.

Военно-транспортный самолет Ан-12 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Впрочем, главным препятствием для отечественного ганшипа вполне может стать "идеологический" вопрос. Очень уж принято презрительно, через губу, говорить у нас о технике для асимметричных войн, мол, "годится только крестьян с автоматами гонять, а нам надо готовиться к войне с агрессивным блоком". Примечательно, что этому совершенно не мешает реальность, в которой главные эксплуатанты ганшипов хотя бы время от времени воюют с противником, обладающим зенитно-ракетными комплексами, а советские и российские ВВС за всё свое послевоенное существование с "взрослой" ПВО встречались только несколько дней в августе 2008 года, а всё остальное время, десятилетия, воевали и продолжают воевать именно с партизанскими формированиями, у которых даже ПЗРК появлялись по большим праздникам. Нет причин считать, что в будущем ситуация изменится.

Так может быть, стоит, не отказываясь, разумеется, от любимого дела подготовки к "войне Конца Света" с "коалицией западных держав", уделить немного средств более актуальным задачам?

Александр Ермаков