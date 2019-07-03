"Уничтожим Израиль!" Иран пригрозил США

Иран пригрозил уничтожением Израиля "за полчаса" после атаки США

Иран уничтожит Израиль за полчаса - если США ударят по Тегерану, заявил глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Мохтаба Зоннур. Ранее США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд, расположенную в Катаре, истребители пятого поколения F-22 из-за напряженности с Ираном. Замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что давление Вашингтона на Иран "лишилось тормозов".

Председатель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Мохтаба Зоннур назвал мощь вооруженных сил своей страны разрушительной и пригрозил уничтожением Израилю.

"Если США нападут на нас, Израилю останется жить только полчаса", - заявил политик в эфире арабоязычного телеканала Al-Alam.

Он также отметил, что Иран готов к любой агрессии, хотя он не намерен атаковать какую-либо страну.

Зоннор добавил, что заявление главы Белого дома Дональда Трампа о том, что он отозвал решение о нанесении удара по Ирану всего за 10 минут до его планируемого начала, было "политическим блефом".

"Если бы американцы точно знали, что их атака будет успешной, они бы не отменили ее. Но советники президента США предвидели провал своего нападения. Все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Ирана", - заверил иранский политик.

Кроме того, он описал Трампа не как человека войны, а как бизнесмена, который заботится только о деньгах.

Были слова Трампа блефом или нет - пока непонятно, но известно, например, что

три дня назад США впервые перебросили на авиабазу Аль-Удейд, расположенную в Катаре, истребители пятого поколения F-22.

Об этом сообщало командование ВВС США.

Как отмечается, самолеты данного типа будут там располагаться, чтобы защитить американские силы. Причем на появившихся снимках видны как минимум три истребителя на взлетно-посадочной полосе.

Аль-Удейд является главной американской базой на Ближнем Востоке, где располагаются несколько тысяч военных США. В командовании подчеркнули, что данный маневр произошел на фоне обострения отношений США и Ирана.

При этом в тот же день Трамп в ходе встречи c премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20 в Осаке заявил, что в ситуации c отношений США и Ирана "нет никакой спешки".

"У нас есть много времени - нет никакой спешки, они могут не торопиться", - сказал американский лидер. Он также выразил надежду на положительный исход.

"Если будет так, отлично, если нет, вы узнаете", - сказал президент США.

На фоне всего происходящего замглавы МИД России Сергей Рябков обвинил США в безответственном отношении к Ирану. По его словам,

давление Вашингтона на Иран "лишилось тормозов".

"Курс на слом договоренностей и последующее ожесточенное, абсолютно лишенное каких бы то ни было тормозов давление на Тегеран приводит к возникновению серии очагов потенциальных проблем", - сказал российский дипломат.

Впрочем, тормоза все-таки могут найтись - конгрессмены США Ро Ханна и Мэтт Гэтц предложили запретить американскому лидеру военную операцию против Ирана.

Конгрессмены решили внести поправку к военному бюджету США, которая запретит подобную операцию. Гэтц заявил, что бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют США. Ханна добавил, что Трамп не выполняет свое предвыборное обещание о прекращении войн за рубежом.

Эксперты сходятся во мнении, что возможная плата за участие в вооруженном конфликте с Ираном может стать для США непомерно высокой. К примеру, Иран на враждебные действия США начнет отвечать ударами баллистических ракет малой и средней дальности по нефтяным и газовым терминалам (месторождениям) Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов.

Ставки в подобной войне будут очень высоки, поэтому есть все основания полагать, что

боевые части иранских ракет будут комплектоваться не только обычными осколочно-фугасными боеголовками, а и отравляющими веществами, и "грязными" бомбами,

передает НСН.

Тут надо заметить, что, во-первых, даже при всех чуть ли не беспредельных возможностях американской разведки далеко не все стартовые позиции подразделений и частей ракетных войск Ирана будут обнаружены, передает ФАН.

Во-вторых, как бы эффективна ни была ПРО/ПВО США в зоне Персидского залива, все ракеты Тегерана сбить американцам все равно не удастся. А чтобы вызвать катастрофические последствия в регионе, достаточно будет и нескольких попаданий иранских ракет в критически важные инфраструктурные объекты Персидского залива.

Чтобы раз и навсегда решить иранскую проблему, Соединенным Штатам надо осуществить масштабное вторжение сухопутных войск ВС США на территорию этой страны. В ходе боевых действий полностью разгромить армию и КСИР, устранить политическое руководство Исламской республики и на 10-15 лет встать гарнизонами в каждом более или менее крупном населенном пункте, полностью контролируя при этом территорию Ирана.

Но поступить подобным образом США не смогли даже в несколько раз уступающему Ирану по размерам территории и численности населения Афганистане. И за почти 18 лет ведения боевых действий в этой стране американцы добились практически нулевого результата.

Рафаэль Фахрутдинов