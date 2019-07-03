"Воевода" готов продолжить службу

Система защиты Земли от астероидов может принести России миллиарды долларов

30 июня мир отметил Международный день астероида, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2016-го и приуроченный к дате падения Тунгусского метеорита, произошедшего в 1908 году.

Сопровождающая событие информационная кампания призвана показать серьезность исходящей из космоса опасности и возможные методы предотвращения катастрофических столкновений астероидов и ядер комет с Землей, способных в мгновение ока уничтожить человечество или отбросить его на столетия назад. Что сделано за 30 лет, прошедших с момента осознания глобальной проблемы, "Военно-промышленному курьеру" рассказал генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий ЗАЙЦЕВ.

Очевидно, наличие такой угрозы обусловливает необходимость мер защиты от нее. К этому призывают документы ООН, ПАСЕ, Совета Федерации РФ. В ряде стран, но, к сожалению, не в России, с нарастающей интенсивностью ведутся работы по решению этой проблемы. Они идут по трем основным направлениям: обнаружение астероидов и комет, их изучение, разработка методов и средств защиты от них.

“ "Цитадель" обеспечит гарантированное обнаружение астероидов, движущихся даже со стороны Солнца, минимум за несколько суток до столкновения с Землей ”

К настоящему времени обнаружено около 20 тысяч так называемых АСЗ – астероидов, сближающихся с Землей. Но как было объявлено на заседании Президиума РАН 15 января, вклад России в их обнаружение составляет менее 0,1 процента. Астрономы просчитали орбиты этих астероидов на многие десятилетия вперед и утверждают, что ни один из них не угрожает столкновением. Однако у меня другое мнение. В расчетах не учитывается тот факт, что астероиды могут сталкиваться с другими, например, более мелкими и неизвестными нам. В результате неопасный объект в любой момент может стать угрожающим. Я называю это "космическим бильярдом".

Кроме того, поскольку общее количество АСЗ размером более 15–20 метров (типа Челябинского) составляет несколько миллионов, то при нынешних темпах обнаружения около двух тысяч в год потребуются тысячелетия, чтобы зафиксировать их все. Поэтому повода для успокоения нет.

Можно понять наших астрономов, желающих построить дополнительные телескопы, на которые они просят 50 миллиардов рублей. Это, конечно, позволит выйти за пределы нынешних 0,1 процента, но в целом мало повлияет на сроки обнаружения таких объектов, вероятность столкновения с которыми наиболее высока из-за их огромного количества.

Но выход есть. Он предложен еще четверть века назад. Суть в том, что для обнаружения опасных объектов размером от десятков до сотен метров должен быть создан космический сегмент наблюдения, который будет составной частью эшелона оперативного реагирования международной системы планетарной защиты (СПЗ) "Цитадель". Он обеспечит гарантированное обнаружение АСЗ, движущихся даже со стороны Солнца, минимум за несколько суток до столкновения с Землей. А затем с помощью ракетно-космических и ядерных средств службы перехвата этого эшелона можно будет отклонить опасный объект или в крайнем случае разрушить.

Добавлю, что предлагаемый нашими астрономами проект космического телескопа СОДА для этого непригоден, поэтому реализовывать его бессмысленно. Кроме того, подобные проекты должны осуществляться не только российскими, но и общими усилиями человечества, в том числе финансовыми. С учетом того, что стоимость оперативного эшелона была бы около 5–10 миллиардов долларов, Россия как одна из немногих ракетно-ядерных стран могла бы заработать на этом несколько миллиардов и в дальнейшем получать существенное финансирование на поддержку и развитие российских компонентов этого эшелона. В этом еще одно из важнейших отличий наших предложений от предлагаемых астрономами.

Об изучении астероидов и комет. Знание их планетофизических характеристик необходимо для создания эффективных средств воздействия на них. С этой целью за последние три десятка лет США, страны Западной Европы, Япония и Китай организовали 12 космических экспедиций, в ходе которых было проведено изучение 14 астероидов и шести комет. Эти же страны и Бразилия планируют с 2020 по 2024 год проведение еще девяти экспедиций к таким объектам. Одновременно отрабатываются способы и средства перехвата и воздействия на эти объекты. В нашей стране за этот период не было осуществлено и не планируется ни одного подобного проекта.

Почему Россия при ее былых достижениях оказалась в стороне от решения этой проблемы? Можно, конечно, ссылаться на финансовые трудности, но, думаю, основную роль сыграли и играют другие факторы. В качестве примера можно привести ситуацию с упомянутым проектом "Цитадель", разработанным нашим центром в кооперации с российскими и зарубежными организациями. Он базируется на отечественных технологиях, подписан руководителями 24 серьезных организаций и апробирован на десятках международных конференций, в частности в Комитете ООН по космосу. Эшелон оперативного реагирования мог бы быть создан еще лет 10 назад, и мы уже имели бы гарантированную защиту нашей планеты от астероидной и частично кометной опасности.

Однако все наши обращения в вышестоящие органы заканчиваются формальными и некомпетентными отписками. Недавний пример – отказ принять наши предложения по использованию снимаемой с вооружения самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-20 "Воевода" для изучения астероидов и других космических объектов, а также отработки компонентов СПЗ. С проектом "Воевода" на страже планеты" можно ознакомиться в только что вышедшем номере журнала ВКС (http://www.vesvks.ru/vks/article/voevoda-na-strazhe-planety-16426). Отвергая эту уникальную возможность, чиновники Роскосмоса препятствуют не только созданию средств планетарной защиты, но и развитию отечественных технологий.

Записал Борис Сергеев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 25 (788) за 2 июля 2019 года