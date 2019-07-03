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03.07.2019
Интерфакс-АВН

У берегов Норвегии начинаются противолодочные учения НАТО Dynamic Mangoose

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Эсминец ВМС США Gravely
Эсминец ВМС США Gravely.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eric Tretter/Public domain/Wikimedia commons, архив

Лондон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Вблизи северного побережья Норвегии начинаются ежегодные военно-морские учения кораблей стран-членов НАТО Dynamic Mangoose ("Стремительный мангуст") по борьбе с подводными лодками, сообщил Североатлантический альянс.

По имеющимся данным, в учениях, которые продлятся до 14 июля, будет задействовано девять боевых кораблей, четыре подводные лодки и пять патрульных противолодочных самолетов из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Норвегии Польши, США, Турции и Франции.

К участию в учениях, в частности, привлечены корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО в составе эсминца ВМС США Gravely, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегата британского Королевского ВМФ Westminster, а также испанского, турецкого и польского фрегатов.

В июне эта натовская группировка принимала участие в крупномасштабных военно-морских учениях BALTOPS 2019, которые проходили в акватории Балтийского моря с участием около 50 кораблей и подводных лодок, 40 самолетов и вертолетов и 8,6 тыс. военнослужащих из 18 стран-членов НАТО и партнеров блока. В рамках BALTOPS-2019 отрабатывались десантные операции, действия по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

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