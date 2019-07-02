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02.07.2019
РИА Новости

Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе.

Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".

Отмечается, что новое ложе позволило создателям винтовки увеличить точность ее стрельбы в полтора раза.

"Основная задача — повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", — отметил сотрудник предприятия "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.

По его словам, усовершенствованной винтовкой заинтересовались в Росгвардии. Там оружие планируют использовать для начальной подготовки снайперов.

Стоимость переделки составляет около 60 тысяч рублей.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
АРМИ-20XX
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3 комментария
№1
02.07.2019 09:23
Для начальной подготовки снайперов на складах минобороныдесятки  тысяч СКС и СВД, зачем деньги зря тратить на новые- старые  винтовки, лучше на 60 тыс. отстрелять патронов и получить  взвод готовых  снайперов.
+2
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№2
02.07.2019 14:56
Цитата, штурм сообщ. №1
Для начальной подготовки снайперов на складах минобороныдесятки  тысяч СКС и СВД, зачем деньги зря тратить на новые- старые  винтовки, лучше на 60 тыс. отстрелять патронов и получить  взвод готовых  снайперов.
Росгвардия живет в своем мире,она с МО не хочет иметь дел.Да и у них снайперы по большей части на болты переходят.
+1
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№3
02.07.2019 16:46
То, что мосинку модернизировали, это хорошо. Но вот 60 т.р. за пластиковую ложу эт о перебор!!!
Пусть производитель сам удавится за такие деньги!
Понимаю винтовка с обвесом за 5 тыс. у.е., но ложа, пластиковая штамповка за тысячу!Ё? Этого  понять не могу.
+1
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