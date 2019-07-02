Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе.
Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Отмечается, что новое ложе позволило создателям винтовки увеличить точность ее стрельбы в полтора раза.
"Основная задача — повысить точность стрельбы, так как штатное ложе деревянное и рассыпается от времени. Кроме того, наше ложе позволяет устанавливать приборы ночного видения, регулировать его под каждого стрелка", — отметил сотрудник предприятия "Оверхол-ПРО" Дмитрий Суворов.
По его словам, усовершенствованной винтовкой заинтересовались в Росгвардии. Там оружие планируют использовать для начальной подготовки снайперов.
Стоимость переделки составляет около 60 тысяч рублей.
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3 комментария
№1
штурм
02.07.2019 09:23
Для начальной подготовки снайперов на складах минобороныдесятки тысяч СКС и СВД, зачем деньги зря тратить на новые- старые винтовки, лучше на 60 тыс. отстрелять патронов и получить взвод готовых снайперов.
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№2
неравнодушный
02.07.2019 14:56
Цитата, штурм сообщ. №1
Для начальной подготовки снайперов на складах минобороныдесятки тысяч СКС и СВД, зачем деньги зря тратить на новые- старые винтовки, лучше на 60 тыс. отстрелять патронов и получить взвод готовых снайперов.Росгвардия живет в своем мире,она с МО не хочет иметь дел.Да и у них снайперы по большей части на болты переходят.
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