Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео

Для начальной подготовки снайперов на складах минобороныдесятки тысяч СКС и СВД, зачем деньги зря тратить на новые- старые винтовки, лучше на 60 тыс. отстрелять патронов и получить взвод готовых снайперов.

Росгвардия живет в своем мире,она с МО не хочет иметь дел.Да и у них снайперы по большей части на болты переходят.

№3

leonbor12 02.07.2019 16:46

То, что мосинку модернизировали, это хорошо. Но вот 60 т.р. за пластиковую ложу эт о перебор!!!

Пусть производитель сам удавится за такие деньги!

Понимаю винтовка с обвесом за 5 тыс. у.е., но ложа, пластиковая штамповка за тысячу!Ё? Этого понять не могу.