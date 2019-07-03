В России отказались от "энергоносца"

Разрабатываемый российский авианосец-полукатамаран предполагает оснащение не атомной или электрической энергетической установкой, а газотурбинной. Об этом рассказал еженедельнику "Звезда" главный конструктор проекта в Крыловском государственном научном центре (КГНЦ) Валентин Белоненко.

По мнению специалиста, атомная энергетическая установка для корабля требует "различные механизмы, превращающие топливо в энергию", и "запасные дизельные установки", которые превратят авианосец-полукатамаран в "энергоносец".

Использование атомной энергии, продолжает эксперт, предполагает создание на корабле "зоны строгого режима". "Она в совокупности с самой атомной силовой установкой займет чуть ли не половину нашего корабля. Поэтому я придерживаюсь мнения, что атомная установка на боевых кораблях нежелательна", — уверен эксперт.

Белоненко раскритиковал и оснащение авианосца-полукатамарана электрической энергетической установкой, которая якобы снижает его живучесть. "Это ведь генераторы, провода, электроцепи, автоматика… Если будет даже крохотная пробоина и вода хлынет внутрь — что произойдет?" — задался вопросом главный конструктор проекта.

По его словам, "самое главное, что газотурбинная установка проще, дешевле и быстрее".

В октябре 2018 года сообщалось, что аванпроект российского легкого авианосца предполагает подводную часть в виде полукатамарана. Подобная схема позволяет при меньшем водоизмещении использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. Расчетное полное водоизмещение проектируемого корабля составляет 44 тысячи тонн, длина — 304 метра, ширина по палубе — 78 метров, осадка — 8,5 метра, скорость полного хода — 28 узлов, дальность — 8 тысяч миль. Авиакрыло авианосца-полукатамарана должно насчитывать 46 летательных аппаратов, включая 12-14 истребителей Су-33, 12-14 МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления, 12-14 вертолетов семейства Ка-27.

Единственный российский авианосец среднего класса "Адмирал Кузнецов", полное водоизмещение которого составляет 59 тысяч тонн, способен перевозить до 52 самолетов и вертолетов.