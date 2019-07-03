Военный эксперт назвал назначение беспилотника-совы

Беспилотник-шпион в форме полярной совы, представленный на форуме "Армия-2019", имеет не столько оборонное значение, сколько призван обратить внимание на талантливых курсантов Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, рассказал "Известиям" глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Дрон разработали курсанты Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского, являющейся одним из ведущих российских исследовательских университетов в области систем роботизированного авиационного вооружения.

Комплект беспилотника весит 5 кг. Беспилотник может определять координаты цели, кроме того, он использует лазерную подсветку для наведения артиллерии и авиации. Он способен проводить до 40 минут в воздухе при дальности полетов до 20 км.

Михайлов отметил, что создатели стилизованного под сову дрона могут оказать определенную научную помощь не только в оборонном направлении, но и в областях сельского хозяйства и даже орнитологии. Гражданский беспилотный сектор имеет очень большие перспективы применения, подчеркнул эксперт.

"В мире летательных аппаратов есть немало традиций стилизации самолетов и планеров "под животных". Даже в российской гражданской авиации на самолеты наносят изображения тигриных мордочек и другие связанные с природой художественные композиции", — сказал глава Бюро военно-политического анализа.

Первые отечественные беспилотные летательные аппараты появились еще в СССР. На сегодняшний день Россия входит в первую пятерку мировых разработчиков и создателей военных беспилотных летательных аппаратов наряду с США, Китаем и Израилем, напомнил военный политолог.

В свою очередь, британское издание Dailу Star высоко оценило беспилотник-сову, представленный на международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

Международный военно-технический форум "Армия-2019" прошел с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Московской области. Выставочные мероприятия состоялись и в других регионах России.