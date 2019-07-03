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03.07.2019
Lenta.ru

Цена Falcon 9 упала

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Источник изображения: Фото: Joel Kowsky / NASA / Getty Images

Стоимость пуска для коммерческих заказчиков тяжелой ракеты Falcon 9 с ранее использованной первой ступенью официально снижена, пишет Space News.

Издание обратило внимание на заявление вице-президента американской компании SpaceX по коммерческим продажам Джонатана Хофеллера, сделанное в июне на конференции APSAT-2019 (Asia Pacific Satellite Conference). По словам менеджера, стоимость носителя, ранее применявшаяся в отношении первых заказчиков Falcon 9 с использованной первой ступенью, в настоящее время стала "обычной".

Хофеллер также заявил, что первый коммерческий пуск связки из полностью многоразовых корабля Starship и ракеты Super Heavy, которые в перспективе должны заменить всю линейку космических ракет и кораблей SpaceX, запланирован на 2021 год. В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальным заказчиком.

5 мая стало известно, что пуск легкой "Ангары-1.2" оказался в полтора раза дороже, чем старт среднего "Союза-2.1б".

В октябре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что SpaceX продает Пентагону ракеты по заниженным ценам, чтобы выдавить с рынка Россию. 9 августа того же года генеральный конструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, принимавший участие в разработке семейства "Ангара" со стороны "Центра Хруничева", сообщил, что стоимость тяжелой ракеты "Протон-М" из-за сокращения производства вырастет в 2,5 раза и сравняется с ценой первого образца носителя "Ангара-А5", летавшего в декабре 2014 года.

В мае 2018-го глава SpaceX Илон Маск заявил, что допускает сокращение предельных издержек на повторный запуск ракеты до "менее 5 или 6 миллионов долларов" в течение примерно трех лет. Тогда же начальная цена старта Falcon 9 с использованной первой ступенью оценивалась в 50 миллионов долларов. Стоимость пуска новой ракеты начинается с 62 миллионов.

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Страны
Россия
США
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
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2 комментария
№1
03.07.2019 06:29
Цитата, q
В октябре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что SpaceX продает Пентагону ракеты по заниженным ценам, чтобы выдавить с рынка Россию.
Ну зачем же так бессовестно врать?!!
Цитата, q
04.10.2018 Forbes
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 1 октября 2018 года заявил, что Илон Маск использует деньги от дорогих военных пусков, чтобы занижать цены на гражданские запуски компании SpaceX.
+3
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№2
03.07.2019 21:24
Цитата, LEO101 сообщ. №1
Ну зачем же так бессовестно врать?!!
Попробуйте задать этот вопрос Рогозину. Вас так сильно возбудила опечатка?
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