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02.07.2019
ТАСС

Черноморский флот контролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze

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Источник изображения: © U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Justin Stumberg/Handout via REUTERS

Это делается в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, отметили в Национальном центре управления обороной России

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Силы и средства Черноморского флота РФ контролируют действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze - 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации.

Об этом журналистам сообщили в понедельник в Национальном центре управления обороной РФ.

"В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море при проведении военного морского учения Sea Breeze - 2019, - говорится в сообщении.

Учения стартовали 1 июля в северо-западной части Черного моря. В этом году в учениях, по данным пресс-службы посольства Украины в США, принимают участие более 3 тыс. военнослужащих из 19 стран, в том числе Соединенных Штатов, Великобритании и Украины. Ведущую роль в подготовке учений, в частности выработке сценария их проведения, играют США. Планируется, что учения продлятся до 12 июля.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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