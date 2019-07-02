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02.07.2019
Интерфакс-АВН

В Великобритании обеспокоены превышением Ираном лимита на обогащённый уран

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Атомная электростанция в Бушере, Иран
Атомная электростанция в Бушере, Иран.
Источник изображения: © REUTERS/Raheb Homavandi

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Британские власти всерьез обеспокоены заявлением Ирана о превышении лимита в 300 кг обогащенного урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя премьер-министра страны Терезы Мэй, такое развитие событий "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также отметил, что "глубоко обеспокоен" этой ситуацией. Он призвал Тегеран "избегать каких-либо других шагов, нарушающих СВПД, и вернуться к его соблюдению".

Ранее в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Эту информацию позже также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Проекты
Ядерный щит
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