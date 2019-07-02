В Великобритании обеспокоены превышением Ираном лимита на обогащённый уран

Лондон. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Британские власти всерьез обеспокоены заявлением Ирана о превышении лимита в 300 кг обогащенного урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД), сообщает агентство Associated Press.

По словам представителя премьер-министра страны Терезы Мэй, такое развитие событий "вызывает чрезвычайную обеспокоенность".

Глава МИД Великобритании Джереми Хант также отметил, что "глубоко обеспокоен" этой ситуацией. Он призвал Тегеран "избегать каких-либо других шагов, нарушающих СВПД, и вернуться к его соблюдению".

Ранее в понедельник агентство "Фарс" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный СВПД по иранской ядерной программе. Позднее это подтвердил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Эту информацию позже также подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).