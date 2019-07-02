Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море
ЗРК RBS 23 Bamse.
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Предполагается, что это связано со сложными отношениями с Россией
Берлин. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд в Балтийском море элементы новой системы ПВО, сообщает в понедельник сайт радиостанции "Дойче велле".
Речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab, дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км.
По утверждению радиостанции, Швеция разместила комплекс на острове "из-за напряженных отношений с Россией".
Новый комплекс призван заменить размещенные на острове ранее мобильные зенитные системы, усилив противовоздушную оборону на острове, отмечает "Дойче Велле".
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