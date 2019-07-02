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02.07.2019
Интерфакс-АВН

Швеция разместила новую систему ПВО на острове в Балтийском море

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ЗРК RBS 23 Bamse
ЗРК RBS 23 Bamse.
Источник изображения: ru.wikipedia.org

Предполагается, что это связано со сложными отношениями с Россией

Берлин. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд в Балтийском море элементы новой системы ПВО, сообщает в понедельник сайт радиостанции "Дойче велле".

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе RBS 23 Bamse, разработанном шведской компанией Saab, дальность полета ее ракет составляет порядка 15-20 км.

По утверждению радиостанции, Швеция разместила комплекс на острове "из-за напряженных отношений с Россией".

Новый комплекс призван заменить размещенные на острове ранее мобильные зенитные системы, усилив противовоздушную оборону на острове, отмечает "Дойче Велле".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Швеция
Компании
SAAB
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