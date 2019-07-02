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02.07.2019
Lenta.ru

F-22 получат противороссийскую ракету

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Источник изображения: Фото: SMG / Globallookpress.com

Истребители F-22 Raptor Военно-воздушных сил (ВВС) США и F/A-18E/F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) первыми получат ракеты AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile), сообщает Popular Mechanics.

Впоследствии оружием оснастят машины пятого поколения F-35 Lightning II. Истребители четвертого поколения F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon не получат AIM-260 JATM.

Издание отмечает, что ракеты класса "воздух-воздух" предназначены для противодействия современным китайским и российским боевым самолетам, например, J-20.

Летные испытания AIM-260 JATM, разрабатываемого американской компанией Lockheed Martin с 2017 года, запланированы на 2021 год. Начальная боеготовность ракет должна быть достигнута в 2022 году. Оружие позиционируется в качестве замены ракетам AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile), находящимся в эксплуатации с 1991 года.

В марте 332-я эскадрилья Королевских ВВС Норвегии с истребителя F-35A Lightning II провела первые практические пуски AIM-120 AMRAAM.

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AMRAAM
F-15
F-16
F-18
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