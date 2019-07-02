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02.07.2019
Военно-промышленный курьер

Прототип самолета с композитным крылом прошел летные испытания

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) завершил работу над самолетом с цельнокомпозитным крылом на возможную замену самолета Як-40.

Как сообщил директор СибНИА Владимир Барсук, на "летающую лабораторию" на базе Як-40 было установлено два двигателя вместо трех, полностью изготовленное в институте цельнокомпозитное крыло и проведены летные испытания, которые подтвердили ожидаемые результаты и продемонстрировали возможность применения композитных материалов на самолетах подобного класса и на подобных скоростях.

"Мы выполнили ряд полетов на летающей лаборатории 19-местного турбореактивного самолета, сдали контракт, и на этом работы в области малой авиации на сегодня у нас закончены. Работы сданы в Минпромторг", - сказал Барсук.

Как пояснили Eadaily в институте, крыло должно было позволить выполнять полет с крейсерской скоростью 700 километров в час вместо 500 километров в час у Як-40. Два мотора позволили выполнять полет с расходом топлива на 560590 килограммов в час вместо 1150 на Як-40. Самолет, который мог бы быть создан с использованием этих технологий на замену Як-40 имел бы практически в два раза ниже расход топлива и практически на 35% выше скорость.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Як-40
Компании
Минпромторг РФ
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