Коалиция, возглавляемая США, продолжает вести боевые действия в Сирии

ЗРК С-300 - не помеха для израильских ВВС

Американский военный корабль нанес удар крылатыми ракетами по цели в провинции Идлиб. В результате было уничтожено здание, в котором проходила встреча полевых командиров интернациональной исламистской группировки "Хуррас Аль-Дин" (запрещена в РФ), были убиты два алжирца, один тунисец и один египтянин. Об этом сообщает ливанское издание Al-Masdar News. Эксперты отмечают, что США практикуют обстрел сирийской территории для уничтожения формирований и военных объектов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), но в данном случае удар пришелся по западной части провинции Идлиб, которую контролируют боевики из "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Туркестанской исламской партии" (запрещены в РФ).

Вашингтон в этом году усилил политическое давление на Берлин, заставляя последний не только сохранить, но и увеличить свое военное присутствие в Сирии. Об этом информирует немецкий журнал Spiegel. Мандат, выданный Бундестагом немецким военным на право действовать на территории Сирийской арабской Республики (САР), истекает в октябре 2019 года. США настаивают на посылке Германией своих сухопутных сил в Сирию. Работа ведется и по военным, и по дипломатическим каналам. Дело в том, что входящая ныне в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии собирается полностью вывести немецких военных из САР. Это в корне противоречит планам Пентагона, согласно которым немецкие солдаты должны участвовать в создании и поддержании буферной зоны вдоль 460-километровой сирийско-турецкой границы.

Министр обороны ФРГ Урсула (медведица) фон дер Ляйен и министр иностранных дел Хейко Маас на словах поддерживают идею продления миссии Бундесвера в САР, но откладывают принятие решения по этому вопросу, поскольку это может вызвать разногласия в правящей коалиции. Вот почему они, по мнению Spiegel, решили не обсуждать его до окончания летних каникул.

Судя по всему, Вашингтон не рассчитывает на свои силы в распре с Турцией за контроль над северными сирийскими землями и остро нуждается в привлечении союзников к этому делу. В довершении ко всему Анкара упорно причисляет дружественное США курдское ополчение (YPG), входящее в Сирийские демократические силы (SDF), контролирующее значительную часть северных сирийских территорий, к списку террористических организаций, имеющих тесную связь с Рабочей партией Курдистана (PKK), которая в Турции признана врагом номер один. Анкара неотступно выдавливает курдов из северных сирийских районов, а это может привести к полномасштабным боевым действиями между YPG и SDF, с одной стороны, и Турцией - с другой. США в срочном порядке ищут альтернативу военному присутствию Анкары на севере Сирии.

Другой региональный союзник Вашингтона - Израиль - снова успешно бомбил пригороды Дамаска, а силы ПВО САА, как всегда, ничего противопоставить этому не смогли. Более того, израильтяне разместили в сети спутниковые снимки, на которых изображены зенитные ракетные комплексы С-300, ранее преданные Москвой Дамаску, в развернутом состоянии в районе города Масиаф. К снимкам была сделана подпись, не лишенная сарказма: "Изображения трех развернутых пусковых установок в разное время в Сирии указывают на то, что они, вероятно, находятся в рабочем состоянии". То есть указывается на неспособность ЗРК С-300 противостоять израильским ВВС.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО