Войти
02.07.2019
Независимое военное обозрение

Коалиция, возглавляемая США, продолжает вести боевые действия в Сирии

1086
0
+2
Фото сайта defense.gov
Фото сайта defense.gov.

ЗРК С-300 - не помеха для израильских ВВС

Американский военный корабль нанес удар крылатыми ракетами по цели в провинции Идлиб. В результате было уничтожено здание, в котором проходила встреча полевых командиров интернациональной исламистской группировки "Хуррас Аль-Дин" (запрещена в РФ), были убиты два алжирца, один тунисец и один египтянин. Об этом сообщает ливанское издание Al-Masdar News. Эксперты отмечают, что США практикуют обстрел сирийской территории для уничтожения формирований и военных объектов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ), но в данном случае удар пришелся по западной части провинции Идлиб, которую контролируют боевики из "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Туркестанской исламской партии" (запрещены в РФ).

Вашингтон в этом году усилил политическое давление на Берлин, заставляя последний не только сохранить, но и увеличить свое военное присутствие в Сирии. Об этом информирует немецкий журнал Spiegel. Мандат, выданный Бундестагом немецким военным на право действовать на территории Сирийской арабской Республики (САР), истекает в октябре 2019 года. США настаивают на посылке Германией своих сухопутных сил в Сирию. Работа ведется и по военным, и по дипломатическим каналам. Дело в том, что входящая ныне в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии собирается полностью вывести немецких военных из САР. Это в корне противоречит планам Пентагона, согласно которым немецкие солдаты должны участвовать в создании и поддержании буферной зоны вдоль 460-километровой сирийско-турецкой границы.

Министр обороны ФРГ Урсула (медведица) фон дер Ляйен и министр иностранных дел Хейко Маас на словах поддерживают идею продления миссии Бундесвера в САР, но откладывают принятие решения по этому вопросу, поскольку это может вызвать разногласия в правящей коалиции. Вот почему они, по мнению Spiegel, решили не обсуждать его до окончания летних каникул.

Судя по всему, Вашингтон не рассчитывает на свои силы в распре с Турцией за контроль над северными сирийскими землями и остро нуждается в привлечении союзников к этому делу. В довершении ко всему Анкара упорно причисляет дружественное США курдское ополчение (YPG), входящее в Сирийские демократические силы (SDF), контролирующее значительную часть северных сирийских территорий, к списку террористических организаций, имеющих тесную связь с Рабочей партией Курдистана (PKK), которая в Турции признана врагом номер один. Анкара неотступно выдавливает курдов из северных сирийских районов, а это может привести к полномасштабным боевым действиями между YPG и SDF, с одной стороны, и Турцией - с другой. США в срочном порядке ищут альтернативу военному присутствию Анкары на севере Сирии.

Другой региональный союзник Вашингтона - Израиль - снова успешно бомбил пригороды Дамаска, а силы ПВО САА, как всегда, ничего противопоставить этому не смогли. Более того, израильтяне разместили в сети спутниковые снимки, на которых изображены зенитные ракетные комплексы С-300, ранее преданные Москвой Дамаску, в развернутом состоянии в районе города Масиаф. К снимкам была сделана подпись, не лишенная сарказма: "Изображения трех развернутых пусковых установок в разное время в Сирии указывают на то, что они, вероятно, находятся в рабочем состоянии". То есть указывается на неспособность ЗРК С-300 противостоять израильским ВВС.


Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО

Права на данный материал принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Германия
Египет
Израиль
Ливан
Россия
Сирия
США
Тунис
Турция
Продукция
С-300
Похожие новости
17.07.2017
Даже муха не пролетит
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
18.01.2012
Год 2011-й: геополитические итоги
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 23:45
  • 13
Россия выводит на рынок первый в мире катер на подводных крыльях с крылатыми ракетами
  • 02.07 22:30
  • 2
Загоревшийся в море российский аппарат оказался сверхсекретным "Лошариком"
  • 02.07 21:50
  • 2
США запустили ракету в космос на сломавшемся РД-180
  • 02.07 21:39
  • 5
Рогозин: SpaceX занижает стоимость коммерческих запусков в три раза по сравнению военными
  • 02.07 21:24
  • 2
Два корвета проекта 20380 передадут ТОФ в 2020 и 2021 годах
  • 02.07 21:01
  • 79
Крым защитят новейшие истребители Су-35С
  • 02.07 20:11
  • 11
"Умные" мины, различающие людей и животных, представили на форуме "Армия-2019"
  • 02.07 19:53
  • 2
БТ-3Ф: замена "мотолыгам"
  • 02.07 19:43
  • 1
Россия готова продать Азербайджану Су-34 и Су-35 - СМИ
  • 02.07 19:31
  • 3
Судостроительный завод "Янтарь" показал новый облик БДК проекта 11711
  • 02.07 19:22
  • 7
China.com (Китай): что делать, когда нет денег? Еще раз продать Китаю самолеты Су
  • 02.07 19:03
  • 5
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Продолжение.
  • 02.07 18:42
  • 10
О воздушном бое над Кипром сегодня, и двухметровом хвостовике точно не от С-200, части которой так же есть.
  • 02.07 17:43
  • 1
Боевой заместитель: Юнус-Бек Евкуров научит армию и флот воевать
  • 02.07 17:42
  • 1
Журналисты Top Gear случайно засняли секретную подлодку Северного флота