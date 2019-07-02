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02.07.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил заправку на ходу в Атлантическом океане

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Адмирал Горшков
Адмирал Горшков.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Маневры проходили в благоприятных метеорологических условиях, отметили в пресс-службе Северного флота

МУРМАНСК, 1 июля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Горшков", спасательный буксир "Николай Чикер" и многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" встретились с танкером "Кама" и провели учения по приему и передаче жидких грузов на ходу в море. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Северного флота.

"Учения проходили в благоприятных метеорологических условиях в Атлантическом океане. Волнение моря не превышало двух баллов", - сообщили на флоте.

Заправка была проведена от среднего морского танкера "Кама". Первым запасы топлива пополнил фрегат, следом за ним - спасательный буксир, после чего приступил к приему топлива экипаж многофункционального судна тылового обеспечения "Эльбрус".

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжает движение в восточном направлении к Африканскому побережью. По ходу фрегат планирует провести учения по ведению боя с надводным кораблем условного противника с выполнением артиллерийской стрельбы.

Дальний поход отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжается четыре месяца. За это время североморцы прошли около 30 тыс. морских миль, совершили деловые заходы в порты Джибути, Шри-Ланки, Китая, Эквадора, Кубы и Тринидад и Тобаго, прошли через Суэцкий и Панамский каналы и пересекли экватор в восточной части Тихого океана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Джибути
Китай
Панама
Шри-Ланка
Эквадор
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
Военные учения
СФ
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