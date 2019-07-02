Индия запускает программу смены модификации автомата Калашникова

Пока заявления индийского руководства о принятии в ближайшем будущем новой современной штурмовой винтовки остаются по большей части всего лишь сотрясанием воздуха, армия и спецслужбы Индии наконец анонсировали программу смены модификации имеющегося у них на вооружении стрелкового оружия советских и российских образцов.

Бойцы индийского спецназа на учениях Источник изображения: www.tribuneindia.com

Официально представитель индийской армии сообщил, что "в связи с постоянным совершенствованием тактики, применяемой террористами, возникла необходимость в доработке имеющихся в нашем распоряжении АК-47 российского производства. Существует насущная необходимость в установке на эти штурмовые винтовки ночного прицела, лазерного целеуказателя, коллиматорного прицела и тактического фонаря. Всё это позволит гораздо лучше осуществлять раннее выявление целей и повысит нашу тактическую эффективность".

Несмотря на то, что значительная часть подразделений индийской армии оснащена штурмовой винтовкой INSAS ("Indian National Small Arms System") собственного производства, достаточно много армейских соединений, а также некоторые части спецназа используют автоматы Калашникова.

Индийцы справедливо считают, что INSAS оказался подвержен сбоям, а его конструкция оказалась недостаточно надёжной, тогда как высокая огневая мощь и неприхотливость российского (советского) автомата идеальны для нужд индийских подразделений. Поэтому целью модификационной программы является не конструктивное изменение имеющихся в их распоряжении АК, а повышение удобства их использования, улучшение эргономики, а также качественное и количественное улучшение ассортимента прицельных приспособлений.

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Накладки на приклад

В программе модификации озвучены и другие дополнения. В частности, рекомендуется дооснастить АК тактическим подствольным фонарём, более удобной накладкой на цевьё, специальной накладкой на приклад, двумя дополнительными прорезиненными рукоятями (что, на наш взгляд, явно лишнее), новым прикладом особой конструкции со специальным удобным нащёчником, а также планками Пикатинни.

Один из вариантов рукояти по программе модификации Источник изображения: www.tribuneindia.com

В Индии рассчитывают, что данная программа будет успешно воплощена в жизнь, и бойцы индийских силовых подразделений получат более удобное оружие, основой для которого будет оставаться АК.